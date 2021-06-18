7月4日に開催される「Aniplex Online Fest 2021」のタイムテーブルが公式サイトで発表に。新たな番組内容と参加作品も明らかになった。

「Aniplex Online Fest 2021」は、アニプレックス作品の最新情報を届ける無料配信イベント。新作アニメ紹介番組として、詳細が未発表だった「ヴァニタスの手記」では、ボンズに潜入し同作の制作現場を追うメイキング映像を紹介する。ナレーションはヴァニタス役の花江夏樹とノエ役の石川界人が担当。同じく詳細が未発表となっていた「ビルディバイド -#000000-（コードブラック）」からは蔵部照人役の上村祐翔が登場し、作品の見どころを語る。

また新たな番組として、「SK∞ エスケーエイト」の参加が明らかに。同日開催されるイベント「SK∞ エスケーエイト 愛の仮面舞踏会」の楽屋と中継を繋ぎ、暦役の畠中祐とランガ役の小林千晃がイベント直前の模様を伝える予定だ。

「Aniplex Online Fest 2021」

配信：YouTube

日時：2021年7月4日（日）10:00～16:00

参加作品と出演者

「鬼滅の刃 海外出張版 2021」

出演者：花江夏樹（竈門炭治郎役）、 日野聡（煉獄杏寿郎役）

MC：高橋祐馬（プロデューサー）

「 劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア ＜Past and Future＞」

出演者：松岡禎丞（キリト役）、 戸松遥（アスナ役）

ナレーション：水瀬いのり（ミト役）

映像出演：川原礫（原作・ストーリー原案）、 日高里菜（シリカ役）、高垣彩陽（リズベット役）、吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）、丹羽将己（SAOアニメシリーズプロデューサー）、二見鷹介（ゲーム総合プロデューサー）

「『Fate/Grand Order ANIME PROJECT』Special Program」

出演者：赤羽根健治、田中美海

映像出演：植田佳奈（イシュタル役）、川澄綾子（獅子王役）、小林ゆう（キングゥ役）、島崎信長（藤丸立香役）、高橋李依（マシュ・キリエライト役）、宮野真守（ベディヴィエール役）

「『魔法少女まどか☆マギカ』10年の軌跡」

出演者：悠木碧（鹿目まどか役）、喜多村英梨（美樹さやか役）、麻倉もも（環いろは役）、雨宮天（七海やちよ役）、藤津亮太（アニメーション評論家）、外山祐介（ゲームプロデューサー）、石川達也（アニメプロデューサー）

MC：松澤千晶

「ヴァニタスの手記」メイキング映像「Making of ヴァニタスの手記」

ナレーション：花江夏樹、石川界人

「魔法科高校の優等生」

出演者：雨宮天（光井ほのか役）、巽悠衣子（北山雫役）

「平穏世代の韋駄天達」

出演者：朴ろ美（ハヤト役）

「ヴィジュアルプリズン」

出演者：千葉翔也（結希アンジュ役）、古川慎（ギルティア・ブリオン役）、七海ひろき（イヴ・ルイーズ役）、堀江瞬（ロビン・ラフィット役）

「王様ランキング」

出演者：日向未南（ボッジ役）、村瀬歩（カゲ役）

「ビルディバイド -#000000-（コードブラック）」

出演者：上村祐翔

「86―エイティシックス―」

出演者：千葉翔也（シンエイ・ノウゼン）、長谷川育美（ ヴラディレーナ・ミリーゼ役）

「SK∞ エスケーエイト 愛の仮面舞踏会」楽屋生中継

出演者：畠中祐、小林千晃

※煉獄杏寿郎の煉は火へんに東、島崎信長の崎は立つ崎、朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。