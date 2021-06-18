日野行望原作によるTVアニメ「女神寮の寮母くん。」の放送・配信情報が発表された。
「女神寮の寮母くん。」は7月14日25時5分より、TOKYO MX、KBS京都、サンテレビ、BS11で順次放送。放送局や配信サイトにより「風紀まもるくん修正バージョン」「風紀まもるくんシースルーバージョン」「風紀まもるくん無修正バージョン」と、“ドキドキ度”の異なる3つの形態を楽しむことができる。
「女神寮の寮母くん。」は家を失い行き倒れていた中1男子・南雲孝士が女子大生に拾われ、女子寮の“寮母”を始める“おねショタハーレムラブコメ”。原作は月刊少年エース（KADOKAWA）で連載中で、単行本7巻は6月25日に発売される。
TVアニメ「女神寮の寮母くん。」
放送情報
風紀まもるくん修正バージョン
TOKYO MX：2021年7月14日（水）より毎週水曜日25:05～
KBS京都：2021年7月14日（水）より毎週水曜日25:05～
サンテレビ：2021年7月14日（水）より毎週水曜日25:30～
BS11：2021年7月15日（木）より毎週木曜日24:30～
風紀まもるくん無修正バージョン
AT-X：2021年7月14日（水）より毎週水曜日23:30～（視聴年齢制限あり）
配信情報
風紀まもるくん修正バージョン
dアニメストア：2021年7月14日（水）より毎週水曜日24:00～地上波先行・単独最速配信
ABEMA、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、フジテレビオンデマンド、バンダイチャンネル、Hulu、J:COMオンデマンド、milplus、アニメ放題、U-NEXT、Amazon Prime Video、Rakuten TV、DMM.com 動画、music.jp、ビデオマーケット、GYAO!ストア、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ、ムービーフルplus：2021年7月21日（水）24:00以降順次配信
風紀まもるくんシースルーバージョン
dアニメストア：2021年7月20日（火）より毎週火曜日24:00～
ABEMA、GYAO!、ひかりTV、フジテレビオンデマンド、J:COMオンデマンド、milplus：2021年7月27日（火）24:00以降順次配信
スタッフ
監督：中重俊祐
シリーズ構成：鈴木雅詞
キャラクターデザイン：岡田万衣子
アニメーション制作：アスリード
キャスト
南雲孝士：山田美鈴
早乙女あてな：七瀬彩夏
和知みねる：たかはし智秋
戦咲きりや：村井理沙子
フレイ：福山あさき
八月朔日せれね：夜道雪
香炉野すてあ：南條ひかる