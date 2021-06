遊んで飾って♪ 『だんごま』第1弾はディズニー＆ピクサー

バンダイ キャンディ事業部は、日本文化である「こま」と、和菓子の「だんご」をモチーフにした、新フォーマットコレクション玩具「だんごま」から、第一弾として『だんごま Disney&Pixar』を2021年6月21日(月)に全国のスーパー・コンビニエンスストアなどのお菓子売り場で販売開始する。



「だんごま」は、 ”こまのように回して楽しく” 、かつ ”だんごのように上へ積んで飾れる” 全高約50mmの食玩新フォーマットのコレクションアイテム。〈日本特許出願済〉

ディフォルメアレンジしたデザインも各キャラクターの特徴をしっかりと再現しており、キャラクターの再現力の高さも大きな魅力の1つ。ズラリと並べて写真に収めてしまいたくなってしまうようなフォトジェニックな商品で、部屋に飾ったり、可愛く写真を撮ったり、様々な楽しみ方が可能だ。



本弾では、「だんごま」シリーズの第一弾として、「ディズニー」、「ピクサー」作品より12キャラクターをラインナップ!

「ミッキー」、「ミニー」をはじめ、「くまのプーさん」、「トイ・ストーリー」など、ファンにはたまらないキャラクターを収録している。



(C)Disney/Pixar (C)Disney (C)Disney. Based on the 'Winnie the Pooh' works by A.A.Milne and E.H.Shepard.