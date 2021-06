お風呂でおちつく？「すみっコぐらしのケロリン桶」6月18日販売開始

スロウカーブは、アニメ映画化もされたファンシーキャラクター『すみっコぐらし』をデザインした「すみっコぐらしのケロリン桶」を2021年6月18日より販売開始する。



『すみっコぐらし』はサンエックスのキャラクター。色々な場所の隅っこが好き、という設定と可愛いデザインで大人から子供まで幅広い人気を集めている。2021年秋にはアニメ映画第2弾の公開も予定されている。



「ケロリン」は、富山めぐみ製薬の解熱鎮痛薬。銭湯の風呂桶に広告を出したことから「ケロリン桶」はお風呂グッズとして人気を集め、近年は様々なキャラクターとコラボするようにもなっている。



「すみっコぐらしのケロリン桶」はamazon、ギフトショップザ・アキバ、山本無線・中央通り店(秋葉原)、アストップAKIBAカルチャーズZONE店にて販売される。



>>>「すみっコぐらしのケロリン桶」の画像を全部見る(画像2枚)



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「ケロリン(R)」は内外薬品株式会社の登録商標です。

内外薬品は富山めぐみ製薬に事業承継しました。