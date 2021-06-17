はっとり（マカロニえんぴつ）

はっとり（マカロニえんぴつ）が6月27日に兵庫・阪神甲子園球場で行われるガールズフェスタ「TORACO DAY Supported by Coppertone」に出席する。

「TORACO DAY」は阪神タイガースを応援する女性ファンに向けたイベント。幼い頃に阪神タイガースの今岡誠選手に憧れていたはっとりは、このイベントの“ファーストピッチセレモニー”に登場する。

TORACO DAY Supported by Coppertone

2021年6月27日（日）兵庫県 阪神甲子園球場