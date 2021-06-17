YOSHIKI（X JAPAN）とチームラボ代表・猪子寿之によるオンライン対談の模様が、6月25日（金）にニコニコチャンネルおよびYouTube Channelメンバーシップ向け番組「YOSHIKI CHANNEL」で配信される。

今回の番組は東京・お台場パレットタウン 2階で開催中の展示イベント「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」の幻想的な世界から生中継される。YOSHIKIはアメリカ・ロサンゼルスからリモートで出演する。

YOSHIKIは過去のX JAPANのライブにおいてHIDE（G）を3Dホログラムでステージに登場させるなど、最新のデジタル技術を使った演出を行ってきた。番組では革新的な表現方法にチャレンジし続けるYOSHIKIと猪子が、デジタルの可能性やクリエイティブについて語り合う。

X JAPAN YOSHIKI × チームラボ代表・猪子寿之氏 Onlineスペシャル対談

配信日時：2021年6月25日（金）19:00～

配信URL：

https://youtu.be/rVjwizXL9MI（日本語放送）

https://youtu.be/AlP3k8QBki4（英語同時通訳放送）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2029431（ニコニコチャンネル）