怪獣王とユニクロの激震コラボ「ゴジラ ワールドUT」発売決定！

世界中で大ヒットを記録しているハリウッド版ゴジラの最新作『ゴジラvsコング』。いよいよ迎える待望の日本公開を記念して、豪華コラボレーションが実現。ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」より、「ゴジラ ワールドUT」が6月28日(月)より販売開始となる。



1954年に『ゴジラ』公開以降、国内29作品、アニメーション3作品、ハリウッド版3作品を含めた計36作品のシリーズを制作、世界に誇る怪獣キャラクターとして君臨するゴジラ。今年4月からはTVアニメシリーズ『ゴジラS.P<シンギュラポイント>』が放送、その独自の世界観で新たなファン層を獲得したことに加え、いよいよ7月2日からはハリウッド版第4作『ゴジラvsコング』が公開。この夏、ゴジラへの注目度はますます高まること必至だ。



今回のコレクションは、最新作『ゴジラvsコング』から歴代のゴジラ映画のポスター絵・名シーンをデザインに落とし込んだグラフィックTシャツ全8種。『ゴジラvsコング』のデザインはシルエットや場面写真使用したフォトTの様なデザイン4種、さらに『ゴジラ』第1作や『モスラ対ゴジラ』(1964年)、『怪獣総進撃』(1968年)のリバイバル公開作『ゴジラ電撃大作戦』(1972年)、『ゴジラ対メカゴジラ』(1974年)といった歴代ゴジラ映画のポスター・スチールをポップなデザインでまとめた4種と、ファンの心をくすぐるラインナップがずらり。



このホットなキャラクターアイテムを着こなして、今年の夏と『ゴジラvsコング』を楽しもう!



TM &(C)TOHO CO., LTD.

(C)2021WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. &LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS LLC.