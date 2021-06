みんなでお泊まり会♪ 『すみっコぐらし』新作目ざまし時計

セイコータイムクリエーションは、『すみっコぐらし』の新作目ざまし時計1機種を7月9日(金)より販売する。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



この度登場する新作目ざまし時計のデザインテーマは「おとまり会」。すみっコたちが、「おとまり会」をしながらおうち時間を楽しんでいる可愛いデザインだ。



アラーム音は、さわやかな目ざめを演出する「鳥のさえずり音」2種と電子音の3つのパターンからアラーム音を選択可能。「鳥のさえずり音」は、上田秀雄氏(ネイチャーサウンド)音源を使用している。



毎朝の目覚めもすみっこコたちと一緒♪ おうち時間の雰囲気が感じられる時計の形も可愛い本商品に注目だ!



>>>「お泊まり会」を楽しむすみっコたちのイラストやデザインを見る(写真3点)



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.