ピザーラで『すみっコぐらし』クリアボトル＆オリジナルシールゲット♪

フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2021年6月17日(木)から、人気キャラクター『すみっコぐらし』のオリジナルグッズが購入できる『すみっコぐらし スペシャルパック』を、全国のピザーラで数量限定販売する。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



これまでも『すみっコぐらし』と「PIZZA-LA」はコラボを展開してきたが、今夏は、好きなピザにプラス220円(税込)で、持ち歩きにも便利な「クリアボトル」と「シール」を購入できるピザーラだけの特別限定パックが登場。クリアボトルは手軽に水分補給もできる便利で可愛いアイテムとなっている。



クリアボトルとシールには、「ぺんぺんフルーツバケーション」という夏にぴったりのテーマで「しろくま」・「ぺんぎん?」・「とかげ」など人気のすみっコの仲間たちがバケーションを満喫する様子が描かれている。「ぺんぎん?」がパイナップルの形の帽子を被ってギターを楽しんでいる姿や、「とかげ」と 「ぺんぎん (本物)」がパイナップルがのったピザを頬張る様子が愛らしい!



ぜひこの機会に、好きなピザと一緒にクリアボトル&オリジナルシールをゲットして、すみっコの仲間たちと一緒に素敵な夏を過ごそう♪



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.