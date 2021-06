THE MODS、ライブDVD『BRIGADE JAM』にバックステージ映像も収録

THE MODSが、2021年7日7日に発売されるライブDVD『BRIGADE JAM』の収録内容とジャケ写を発表した。



今作は、2021年1月に配信したオンラインライブ「BRIGADE JAM 〜ACOUSTIC SESSION〜」の模様を収録した作品。配信時には未公開の楽曲「無法者の詩」、「KEEP YOUR FINGER FREE」、「S・O・S」、「GO-STOP BOOGIE」の4曲に加えて、バックステージの映像も収録。従来の配信ライブとは一線を画したセッション的な雰囲気の中で収録が行われ、定番曲はもちろん、レア曲がアコースティックで大胆にアレンジされている。また収録曲より「不良少年の詩」の映像も公開されている。



また、インタビュー番組「ROCKAHOLIC TV SHOW VOL.4 -THE MODS 40th Anniversary Special-」をYouTubeにて公開。6月20日からは、デビュー40周年を記念した『40th Anniversary ONLINE GIG at 鹿鳴館「EARLY ACTION」』のライブ配信が決定している。





<リリース情報>



THE MODS

ライブDVD『BRIGADE JAM』



発売日:2021年7月7日(水)

価格:5500円(税込)

仕様:DVD片面二層1枚

=収録曲=

ハートに火をつけて

MONEY GAME

SLOW DOWN BABY

ACE BOON

あの日に

DONT ASK ME

無法者の詩

ラモーナ

HIT ME MORE

スカでぶっ飛ばせ

HONEY HUSH

泥棒列車

BOOM OR BUST

NOT FADE AWAY

GOOD TIMES ROLL

KEEP YOUR FINGER FREE

(I wanna be a) GANGSTER

WALK WITH ME

不良少年の詩

ロックをトメルナ

STAY CRAZY

S・O・S

GO-STOP BOOGIE

bonus:Extra Movie



<ライブ情報>



THE MODS

40th Anniversary ONLINE GIG at 鹿鳴館「EARLY ACTION」



配信期間:2021年6月20日(日) 20:00〜2021年6月26日(土) 23:59まで

チケット料金:3500円(税込)

イープラス Streaming+にて視聴券を販売。

販売期間:2021年6月26日(土) 21:00まで

URL:https://eplus.jp/themods_earlyaction/

配信時間:75分予定(変更になる場合あります。)



インタビュー番組

「ROCKAHOLIC TV SHOW VOL.4 -THE MODS 40th Anniversary Special- Part 1~The Beginning」



公開期間:2021年6月12日(月)13:00 〜 2022年6月12日(月)12:45

公開URL:https://youtu.be/x6POwSVYwsw



THE MODS OFFICIAL WEB SITE:https://themods.jp