スーパーヒーローが丸見えBODYに！ カイタイファンタジーに新作登場

メガハウスは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、キャラクターの内側をイメージしたコレクションシリーズ「KAITAI FANTASY(カイタイファンタジー)」の新商品「KAITAI FANTASY Justice League(ジャスティス・リーグ)」を2021年6月下旬から発売する。



「KAITAI FANTASY」は、骨格や内臓を模したパーツを内部に入れて組み合わせるフィギュアで、 ”キャラクターの内側を立体化する” という今までにない視点にも関わらず、作品やキャラクターの世界観をそこなわないデザインのコレクションシリーズ。各パーツを組み立てたり分解して遊ぶのはもちろん、飾っても楽しめるアイテムだ。



そんな「KAITAI FANTASY」新作となる本商品は、世界中で人気を誇るDCの「Justice League(ジャスティス・リーグ)」から 「バットマン」 「スーパーマン」 「ワンダーウーマン」 「フラッシュ」をラインアップ。本体は全13パーツで構成されており、側面のボディパーツから外していくと次第にキャラクターの内側があらわになる。





今までに見たことのない、インパクトのあるデザインを手元で楽しもう!



>>>ラインナップを全て見る(写真16点)



JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C) & TM DC Comics.(s21)