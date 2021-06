プレミアリーグは16日、2021-22シーズンの日程を公式サイトで発表した。

2021-22シーズンのプレミアリーグは、2021年8月14日から2022年5月22日にかけて行われる予定。開幕節では、トッテナム対マンチェスター・Cやマンチェスター・U対リーズなどの注目カードが行われる。また、第2節ではアーセナルとチェルシーによる“ビッグ・ロンドン・ダービー”が実現した。

アーセナルとトッテナムの“ノース・ロンドン・ダービー”は第6節、マンチェスター・Uとマンチェスター・Cの“マンチェスター・ダービー”は第11節、エヴァートンとリヴァプールの“マージーサイド・ダービーは第14節に、それぞれ初戦が行われる。そして、イングランドのサッカー史を代表する2クラブが激突するマンチェスター・U対リヴァプールは、第9節に1戦目が予定されている。

21-22シーズンのプレミアリーグの日程は以下の通り。

※日程は変更の可能性あり。

■第1節(21年8月14日)

ブレントフォード vs アーセナル

バーンリー vs ブライトン

チェルシー vs クリスタル・パレス

エヴァートン vs サウサンプトン

レスター vs ウルヴァーハンプトン

マンチェスター・U vs リーズ

ニューカッスル vs ウェストハム

ノリッジ vs リヴァプール

トッテナム vs マンチェスター・C

ワトフォード vs アストン・ヴィラ

■第2節(21年8月21日)

アーセナル vs チェルシー

アストン・ヴィラ vs ニューカッスル

ブライトン vs ワトフォード

クリスタル・パレス vs ブレントフォード

リーズ vs エヴァートン

リヴァプール vs バーンリー

マンチェスター・C vs ノリッジ

サウサンプトン vs マンチェスター・U

ウェストハム vs レスター

ウルヴァーハンプトン vs トッテナム

■第3節(21年8月28日)

アストン・ヴィラ vs ブレントフォード

ブライトン vs エヴァートン

バーンリー vs リーズ

リヴァプール vs チェルシー

マンチェスター・C vs アーセナル

ニューカッスル vs サウサンプトン

ノリッジ vs レスター

トッテナム vs ワトフォード

ウェストハム vs クリスタル・パレス

ウルヴァーハンプトン vs マンチェスター・U

■第4節(21年9月11日)

アーセナル vs ノリッジ

ブレントフォード vs ブライトン

チェルシー vs アストン・ヴィラ

クリスタル・パレス vs トッテナム

エヴァートン vs バーンリー

リーズ vs リヴァプール

レスター vs マンチェスター・C

マンチェスター・U vs ニューカッスル

サウサンプトン vs ウェストハム

ワトフォード vs ウルヴァーハンプトン

■第5節(21年9月18日)

アストン・ヴィラ vs エヴァートン

ブライトン vs レスター

バーンリー vs アーセナル

リヴァプール vs クリスタル・パレス

マンチェスター・C vs サウサンプトン

ニューカッスル vs リーズ

ノリッジ vs ワトフォード

トッテナム vs チェルシー

ウェストハム vs マンチェスター・U

ウルヴァーハンプトン vs ブレントフォード

■第6節(21年9月25日)

アーセナル vs トッテナム

ブレントフォード vs リヴァプール

チェルシー vs マンチェスター・C

クリスタル・パレス vs ブライトン

エヴァートン vs ノリッジ

リーズ vs ウェストハム

レスター vs バーンリー

マンチェスター・U vs アストン・ヴィラ

サウサンプトン vs ウルヴァーハンプトン

ワトフォード vs ニューカッスル

■第7節(21年10月2日)

ブライトン vs アーセナル

バーンリー vs ノリッジ

チェルシー vs サウサンプトン

クリスタル・パレス vs レスター

リーズ vs ワトフォード

リヴァプール vs マンチェスター・C

マンチェスター・U vs エヴァートン

トッテナム vs アストン・ヴィラ

ウェストハム vs ブレントフォード

ウルヴァーハンプトン vs ニューカッスル

■第8節(21年10月16日)

アーセナル vs クリスタル・パレス

アストン・ヴィラ vs ウルヴァーハンプトン

ブレントフォード vs チェルシー

エヴァートン vs ウェストハム

レスター vs マンチェスター・U

マンチェスター・C vs バーンリー

ニューカッスル vs トッテナム

ノリッジ vs ブライトン

サウサンプトン vs リーズ

ワトフォード vs リヴァプール

■第9節(21年10月23日)

アーセナル vs アストン・ヴィラ

ブレントフォード vs レスター

ブライトン vs マンチェスター・C

チェルシー vs ノリッジ

クリスタル・パレス vs ニューカッスル

エヴァートン vs ワトフォード

リーズ vs ウルヴァーハンプトン

マンチェスター・U vs リヴァプール

サウサンプトン vs バーンリー

ウェストハム vs トッテナム

■第10節(21年10月30日)

アストン・ヴィラ vs ウェストハム

バーンリー vs ブレントフォード

レスター vs アーセナル

リヴァプール vs ブライトン

マンチェスター・C vs クリスタル・パレス

ニューカッスル vs チェルシー

ノリッジ vs リーズ

トッテナム vs マンチェスター・U

ワトフォード vs サウサンプトン

ウルヴァーハンプトン vs エヴァートン

■第11節(21年11月6日)

アーセナル vs ワトフォード

ブレントフォード vs ノリッジ

ブライトン vs ニューカッスル

チェルシー vs バーンリー

クリスタル・パレス vs ウルヴァーハンプトン

エヴァートン vs トッテナム

リーズ vs レスター

マンチェスター・U vs マンチェスター・C

サウサンプトン vs アストン・ヴィラ

ウェストハム vs リヴァプール

■第12節(21年11月20日)

アストン・ヴィラ vs ブライトン

バーンリー vs クリスタル・パレス

レスター vs チェルシー

リヴァプール vs アーセナル

マンチェスター・C vs エヴァートン

ニューカッスル vs ブレントフォード

ノリッジ vs サウサンプトン

トッテナム vs リーズ

ワトフォード vs マンチェスター・U

ウルヴァーハンプトン vs ウェストハム

■第13節(21年11月27日)

アーセナル vs ニューカッスル

ブレントフォード vs エヴァートン

ブライトン vs リーズ

バーンリー vs トッテナム

チェルシー vs マンチェスター・U

クリスタル・パレス vs アストン・ヴィラ

レスター vs ワトフォード

リヴァプール vs サウサンプトン

マンチェスター・C vs ウェストハム

ノリッジ vs ウルヴァーハンプトン

■第14節

▼21年11月30日

アストン・ヴィラ vs マンチェスター・C

エヴァートン vs リヴァプール

リーズ vs クリスタル・パレス

ワトフォード vs チェルシー

ウェストハム vs ブライトン

ウルヴァーハンプトン vs バーンリー

マンチェスター・U vs アーセナル

▼21年12月1日

ニューカッスル vs ノリッジ

サウサンプトン vs レスター

トッテナム vs ブレントフォード

■第15節(21年12月4日)

アストン・ヴィラ vs レスター

エヴァートン vs アーセナル

リーズ vs ブレントフォード

マンチェスター・U vs クリスタル・パレス

ニューカッスル vs バーンリー

サウサンプトン vs ブライトン

トッテナム vs ノリッジ

ワトフォード vs マンチェスター・C

ウェストハム vs チェルシー

ウルヴァーハンプトン vs リヴァプール

■第16節(21年12月11日)

アーセナル vs サウサンプトン

ブレントフォード vs ワトフォード

ブライトン vs トッテナム

バーンリー vs ウェストハム

チェルシー vs リーズ

クリスタル・パレス vs エヴァートン

レスター vs ニューカッスル

リヴァプール vs アストン・ヴィラ

マンチェスター・C vs ウルヴァーハンプトン

ノリッジ vs マンチェスター・U

■第17節

▼21年12月14日

アーセナル vs ウェストハム

ブレントフォード vs マンチェスター・U

ブライトン vs ウルヴァーハンプトン

バーンリー vs ワトフォード

レスター vs トッテナム

ノリッジ vs アストン・ヴィラ

クリスタル・パレス vs サウサンプトン

▼21年12月15日

チェルシー vs エヴァートン

リヴァプール vs ニューカッスル

マンチェスター・C vs リーズ

■第18節(21年12月18日)

アストン・ヴィラ vs バーンリー

エヴァートン vs レスター

リーズ vs アーセナル

マンチェスター・U vs ブライトン

ニューカッスル vs マンチェスター・C

サウサンプトン vs ブレントフォード

トッテナム vs リヴァプール

ワトフォード vs クリスタル・パレス

ウェストハム vs ノリッジ

ウルヴァーハンプトン vs チェルシー

■第19節(21年12月26日)

アストン・ヴィラ vs チェルシー

ブライトン vs ブレントフォード

バーンリー vs エヴァートン

リヴァプール vs リーズ

マンチェスター・C vs レスター

ニューカッスル vs マンチェスター・U

ノリッジ vs アーセナル

トッテナム vs クリスタル・パレス

ウェストハム vs サウサンプトン

ウルヴァーハンプトン vs ワトフォード

■第20節(21年12月28日)

アーセナル vs ウルヴァーハンプトン

ブレントフォード vs マンチェスター・C

チェルシー vs ブライトン

クリスタル・パレス vs ノリッジ

エヴァートン vs ニューカッスル

リーズ vs アストン・ヴィラ

レスター vs リヴァプール

マンチェスター・U vs バーンリー

サウサンプトン vs トッテナム

ワトフォード vs ウェストハム

■第21節(22年1月1日)

アーセナル vs マンチェスター・C

ブレントフォード vs アストン・ヴィラ

チェルシー vs リヴァプール

クリスタル・パレス vs ウェストハム

エヴァートン vs ブライトン

リーズ vs バーンリー

レスター vs ノリッジ

マンチェスター・U vs ウルヴァーハンプトン

サウサンプトン vs ニューカッスル

ワトフォード vs トッテナム

■第22節(22年1月15日)

アストン・ヴィラ vs マンチェスター・U

ブライトン vs クリスタル・パレス

バーンリー vs レスター

リヴァプール vs ブレントフォード

マンチェスター・C vs チェルシー

ニューカッスル vs ワトフォード

ノリッジ vs エヴァートン

トッテナム vs アーセナル

ウェストハム vs リーズ

ウルヴァーハンプトン vs サウサンプトン

■第23節(22年1月22日)

アーセナル vs バーンリー

ブレントフォード vs ウルヴァーハンプトン

チェルシー vs トッテナム

クリスタル・パレス vs リヴァプール

エヴァートン vs アストン・ヴィラ

リーズ vs ニューカッスル

レスター vs ブライトン

マンチェスター・U vs ウェストハム

サウサンプトン vs マンチェスター・C

ワトフォード vs ノリッジ

■第24節

▼22年2月8日

アストン・ヴィラ vs リーズ

ブライトン vs チェルシー

バーンリー vs マンチェスター・U

ノリッジ vs クリスタル・パレス

ウェストハム vs ワトフォード

ウルヴァーハンプトン vs アーセナル

▼22年2月9日

ニューカッスル vs エヴァートン

トッテナム vs サウサンプトン

リヴァプール vs レスター

マンチェスター・C vs ブレントフォード

■第25節(22年2月12日)

ブレントフォード vs クリスタル・パレス

バーンリー vs リヴァプール

チェルシー vs アーセナル

エヴァートン vs リーズ

レスター vs ウェストハム

マンチェスター・U vs サウサンプトン

ニューカッスル vs アストン・ヴィラ

ノリッジ vs マンチェスター・C

トッテナム vs ウルヴァーハンプトン

ワトフォード vs ブライトン

■第26節(22年2月19日)

アーセナル vs ブレントフォード

アストン・ヴィラ vs ワトフォード

ブライトン vs バーンリー

クリスタル・パレス vs チェルシー

リーズ vs マンチェスター・U

リヴァプール vs ノリッジ

マンチェスター・C vs トッテナム

サウサンプトン vs エヴァートン

ウェストハム vs ニューカッスル

ウルヴァーハンプトン vs レスター

■第27節(22年2月26日)

アーセナル vs リヴァプール

ブレントフォード vs ニューカッスル

ブライトン vs アストン・ヴィラ

チェルシー vs レスター

クリスタル・パレス vs バーンリー

エヴァートン vs マンチェスター・C

リーズ vs トッテナム

マンチェスター・U vs ワトフォード

サウサンプトン vs ノリッジ

ウェストハム vs ウルヴァーハンプトン

■第28節(22年3月5日)

アストン・ヴィラ vs サウサンプトン

バーンリー vs チェルシー

レスター vs リーズ

リヴァプール vs ウェストハム

マンチェスター・C vs マンチェスター・U

ニューカッスル vs ブライトン

ノリッジ vs ブレントフォード

トッテナム vs エヴァートン

ワトフォード vs アーセナル

ウルヴァーハンプトン vs クリスタル・パレス

■第29節(22年3月12日)

アーセナル vs レスター

ブレントフォード vs バーンリー

ブライトン vs リヴァプール

チェルシー vs ニューカッスル

クリスタル・パレス vs マンチェスター・C

エヴァートン vs ウルヴァーハンプトン

リーズ vs ノリッジ

マンチェスター・U vs トッテナム

サウサンプトン vs ワトフォード

ウェストハム vs アストン・ヴィラ

■第30節(22年3月19日)

アストン・ヴィラ vs アーセナル

バーンリー vs サウサンプトン

レスター vs ブレントフォード

リヴァプール vs マンチェスター・U

マンチェスター・C vs ブライトン

ニューカッスル vs クリスタル・パレス

ノリッジ vs チェルシー

トッテナム vs ウェストハム

ワトフォード vs エヴァートン

ウルヴァーハンプトン vs リーズ

■第31節(22年4月2日)

ブライトン vs ノリッジ

バーンリー vs マンチェスター・C

チェルシー vs ブレントフォード

クリスタル・パレス vs アーセナル

リーズ vs サウサンプトン

リヴァプール vs ワトフォード

マンチェスター・U vs レスター

トッテナム vs ニューカッスル

ウェストハム vs エヴァートン

ウルヴァーハンプトン vs アストン・ヴィラ

■第32節(22年4月9日)

アーセナル vs ブライトン

アストン・ヴィラ vs トッテナム

ブレントフォード vs ウェストハム

エヴァートン vs マンチェスター・U

レスター vs クリスタル・パレス

マンチェスター・C vs リヴァプール

ニューカッスル vs ウルヴァーハンプトン

ノリッジ vs バーンリー

サウサンプトン vs チェルシー

ワトフォード vs リーズ

■第33節(22年4月16日)

アストン・ヴィラ vs リヴァプール

エヴァートン vs クリスタル・パレス

リーズ vs チェルシー

マンチェスター・U vs ノリッジ

ニューカッスル vs レスター

サウサンプトン vs アーセナル

トッテナム vs ブライトン

ワトフォード vs ブレントフォード

ウェストハム vs バーンリー

ウルヴァーハンプトン vs マンチェスター・C

■第34節(22年4月23日)

アーセナル vs マンチェスター・U

ブレントフォード vs トッテナム

ブライトン vs サウサンプトン

バーンリー vs ウルヴァーハンプトン

チェルシー vs ウェストハム

クリスタル・パレス vs リーズ

レスター vs アストン・ヴィラ

リヴァプール vs エヴァートン

マンチェスター・C vs ワトフォード

ノリッジ vs ニューカッスル

■第35節(22年4月30日)

アストン・ヴィラ vs ノリッジ

エヴァートン vs チェルシー

リーズ vs マンチェスター・C

マンチェスター・U vs ブレントフォード

ニューカッスル vs リヴァプール

サウサンプトン vs クリスタル・パレス

トッテナム vs レスター

ワトフォード vs バーンリー

ウェストハム vs アーセナル

ウルヴァーハンプトン vs ブライトン

■第36節(22年5月7日)

アーセナル vs リーズ

ブレントフォード vs サウサンプトン

ブライトン vs マンチェスター・U

バーンリー vs アストン・ヴィラ

チェルシー vs ウルヴァーハンプトン

クリスタル・パレス vs ワトフォード

レスター vs エヴァートン

リヴァプール vs トッテナム

マンチェスター・C vs ニューカッスル

ノリッジ vs ウェストハム

■第37節(22年5月15日)

アストン・ヴィラ vs クリスタル・パレス

エヴァートン vs ブレントフォード

リーズ vs ブライトン

マンチェスター・U vs チェルシー

ニューカッスル vs アーセナル

サウサンプトン vs リヴァプール

トッテナム vs バーンリー

ワトフォード vs レスター

ウェストハム vs マンチェスター・C

ウルヴァーハンプトン vs ノリッジ

■最終節(22年5月22日)

アーセナル vs エヴァートン

ブレントフォード vs リーズ

ブライトン vs ウェストハム

バーンリー vs ニューカッスル

チェルシー vs ワトフォード

クリスタル・パレス vs マンチェスター・U

レスター vs サウサンプトン

リヴァプール vs ウルヴァーハンプトン

マンチェスター・C vs アストン・ヴィラ

ノリッジ vs トッテナム