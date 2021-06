Jr.EXILE・白濱亜嵐 新曲『Alternate Dimension』は「メロンソーダのよう」

Jr.EXILEメンバーの白濱亜嵐さん(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、吉野北人さん(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中島颯太さん(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、砂田将宏さん(BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE)が、6月15日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。同じくメンバーで同番組パーソナリティのこもり教頭とともに、6月23日(水)リリースのニューアルバム『BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE』や、今回初オンエアされたGENERATIONS & THE RAMPAGEによる「Alternate Dimension」、Jr.EXILEによる「UNTITLED FUTURE」について、さかた校長の質問に答えました。Jr.EXILEとは、EXILE TRIBEの新世代チーム・GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZからなるグループです。2019年に次世代総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』がスタート。この4チームによる総当たりのコラボバトルで開幕し、2021年に入り架空の未来都市「超東京」にメンバー総勢38名のアバターが集結。現在は、リアルでも超東京でもバトルが繰り広げられています。さかた校長:(中島)颯太先生、こちらはどんなアルバムですか?中島:いままではバトル曲でコラボの楽曲が多かったんですけど、今回はそれぞれのグループの1曲も出しています。(2019年に)幕張で4日間行われたライブの映像も入っている(※)ので、盛りだくさんのアルバムになっています。(※映像3枚組付きの形態に収録)こもり教頭:『BATTLE OF TOKYO』の世界観が1枚で楽しめますね。さかた校長:(楽曲初オンエア後)『BATTLE OF TOKYO』の曲ってゴリゴリのかっこいいイメージがあったんですけど、すごく爽やかですね。前を向かせてくれるような曲で、新鮮でした。白濱:おっしゃったように、『BATTLE OF TOKYO』ってゴリゴリかつ音数も多いような曲が多かったんですけど、焼き肉とかカレーライスばっかり食べていてもダメじゃないですか。でもこの曲は、最後に出てくる“メロンソーダ”のようだなと。こもり教頭:あー! メロンソーダっぽい!さかた校長:食後のスイーツってこと? 喉を潤すような?白濱:そう! ちょっと'80s感もありながら懐かしいビート感とメロディで、ドロップも爽やかですごくいいなと思います。さかた校長:このタイミング(番組終盤)で、「UNTITLED FUTURE」を初解禁しました!こもり教頭:ありがとうございます!! 北人先生、この曲はどうですか?吉野:改めて、めっちゃいい曲だなと思いました。未来って真っ白で空白じゃないですか。そこに自分なりのストーリーを作っていこうよ、と寄り添った楽曲になっているので、ボーカルそれぞれのマイ・ボイスを堪能していただければなと思います。こもり教頭:そうですね。Radikoのタイムフリーを駆使して、たくさん聴いてください!この日は、『Jr.EXILE ベストアンサー!』をテーマに放送。リスナーの相談に4人それぞれがアドバイスを行い、ベストアンサーに選ばれたチームの楽曲をオンエアしていきました。★★6/14(月)~6/18(金) はスペシャル授業を開催!!★★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/