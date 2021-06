Jr.EXILE・白濱亜嵐、吉野北人、中島颯太、砂田将宏がSOL!に登場 こもり教頭との関係は?!

Jr.EXILEのメンバーである白濱亜嵐さん(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、吉野北人さん(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中島颯太さん(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、砂田将宏さん(BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE)が、6月15日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。同じくメンバーで同番組パーソナリティのこもり教頭が4人を紹介し、関係性を伝えました。Jr.EXILEとは、EXILE TRIBEの新世代チーム・GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZからなるグループです。2019年に次世代総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』がスタート。この4チームによる総当たりのコラボバトルで開幕し、2021年に入り架空の未来都市「超東京」にメンバー総勢38名のアバターが集結。現在は、リアルでも超東京でもバトルが繰り広げられています。6月23日(水)には、ニューアルバム『BATTLE OF TOKYO TIME 4 Jr.EXILE』がリリースされます。さかた校長:もう目の前に、本日のゲスト講師の4人がいらっしゃっているんだけど……4人? 5人?こもり教頭:惑わせちゃっているよね~。俺は今日は教頭だから、5人だけど4人なんだよね。さかた校長:しかも、オレがすごくアウェイな感じがする……。こもり教頭:5対1の感じするよね。さかた校長:今日はもう……6人としてやろうか?!こもり教頭:……これるんだったらね!(笑)。さかた校長:遠慮します(笑)。この4人それぞれを一言で表すと……どんな人?こもり教頭:1人目は超然イケメン、2人目はメッシュ、3人目は甘々ハンチング、4人目は……ダンガリーっぽい。さかた校長:うちの職員(スタッフ)のダンガリー先生ね……いや、全部見た目じゃねーか! ハートの部分を教えてほしいんだけど!こもり教頭:ハートの部分はわからないのよ……(笑)。さかた校長:でもこの中に入ると、(こもり教頭の)アニキ感がすごいですね。こもり教頭:だってアニキだもん。さかた校長:でも、この間(5月25日に)FANTASTICS先生が来てくれたときは、「気を遣うから後輩苦手なんだよな……」って。こもり教頭:やめろ! ここで言うな!! でも特にこの(ゲストの)3人は、関わりが無いというか……。吉野・中島・砂田:そんなこと、ないですよ……ねぇ?さかた校長:そんなことありそうだけど……(笑)。こもり教頭:やめてよ~(笑)。さかた校長:さきほどは教頭が、お1人ずつ一言で表していきましたけど、「これ、自分じゃないかな?」ってわかりました? 1人目は“超絶イケメン”でしたけど、オレからしたら全員超絶ですけどね……。白濱:僕ですね!全員:(笑)。さかた校長:(反応が)気持ちいい!こもり教頭:亜嵐先生はこれしかないですね。僕が大好きな超イケメンです。2人目のメッシュは(吉野)北人先生です。さかた校長:髪がメッシュなんですね。こもり教頭:3人目の甘々ハンチングは(中島)颯太先生、4人目のダンガリー先生が(砂田)マサヒロ先生ですね。さかた校長:ダンガリーとは全然似てないけどね!こもり教頭:この4チームが集まることなんて、なかなかないんじゃないですか?白濱:ないですよね。だから、この空気感がまだつかめてないもんね。さかた校長:亜嵐先生でも?! 将宏先生は緊張していますか?砂田:僕らはラジオもあまり経験がないので、まだ緊張しています。こもり教頭:あらかわいい!★★6/14(月)~6/18(金) はスペシャル授業を開催!!★★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/