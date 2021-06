THE TREES、菅原慎一プロデュースのデビュー作から「Iberis」先行配信

THE TREESが、2021年6月23日にリリースするデビューアルバム『Reading Flowers』から楽曲「Iberis」を先行配信した。



プロデューサーに元シャムキャッツの菅原慎一を迎え、”花言葉”をテーマに制作したアルバム『Reading Flowers』でデビューするギターポップ・バンド、THE TREES。今回配信されたら楽曲「Iberis」は、USインディーフォーク・ロックにも通じるナチュラルなギターサウンドと透明感のあるヴォーカルが絡み合う一曲になっている。



関連記事:THE TREES、菅原慎一プロデュース作より「Marron」MV公開



<リリース情報>







THE TREES

デビューアルバム『Reading Flowers』



発売日:2021年6月23日(水)

価格:2530円(税込)

=収録曲=

1. Clover

2. Edelweiß

3. Primula

4. Iberis

5. Marron

6. Lilac

7. Zinnia

8. Mimosa

9. Chloranthus

10. Coleus



<ライブ情報>



「Mitsudomoe」



2021年6月19日(土)下北沢BASEMENTBAR

時間:OPEN 16:30 / START 17:00

料金:ADV 2000円 / DOOR 2500円(+1D)

出演:

THE TREES

シャンモニカ

まん腹



「PUNCH!:

2021年6月29日(火)下北沢THREE

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

料金:ADV2000円(ドリンク代込)※高校生以下無料

出演:

THE TREES

HELLOS

Pablo Haiku