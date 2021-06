スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』がプロレス団体「スターダム」とのコラボ「SYMPHONIC CINDERELLA」を配信中。

コラボではイベントアイテムを集めて報酬を手に入れる「イベントクエスト」とハイスコアを目指す「スコアチャレンジ」が登場。イベントクエストではドロップ報酬として「チャンピオンベルト 白」とレアドロップ報酬として「チャンピオンベルト 赤」を一定の確率で手に入れることができる。

また。バーサススコアチャレンジでは、バトルで到達したスコアに応じて「スターダムメダル」などが獲得でき、スターダムメダルはショップにて「☆5プラス素材」や新★5メモリアカード「SYMPHONIC CINDERELLA」、コラボ限定プレイヤーアイコンなどと交換することができる。開催期間は6月30日13:59まで。

また、コラボ限定の★5シンフォギアカードが登場する「SYMPHONIC CINDERELLAイベントガチャ」を配信開始。イベントガチャでは★5シンフォギアカード「立花響【我流・月面天宙爆】」、★5シンフォギアカード「マリア・カデンツァヴナ・イヴ【STEALTH†VIPER】」が封入されている。

さらに、期間中1日1回「11回ガチャ」を無料で引くことができる「SYMPHONIC CINDERELLA無料ガチャ」を開催。★5カードが1枚確定となる。そして、期間中1日1回「11回ガチャ」を100歌唱石で引くことができる「ALL★5ガチャ」も開催されている。

(C) World Wonder Ring STARDOM (C) Project シンフォギア (C) Project シンフォギアG (C) Project シンフォギアGX (C) Project シンフォギアAXZ (C) Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.