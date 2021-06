宮本浩次(エレファントカシマシ)が、自身の55歳の誕生日である6月12日に東京・東京ガーデンシアターにてバースデーコンサート「宮本浩次縦横無尽」を開催した。

宮本は3月のソロ1stアルバム「宮本、独歩。」リリース後に初のソロツアーを開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため全公演中止に。2部構成で行われた「宮本浩次縦横無尽」は、彼のソロ活動における初のバンドセットでの単独公演で、宮本は約2時間にわたって計25曲をパフォーマンスした。

第1部の幕が上がると、生命の誕生を思わせる映像から暗転、ランタンを手にした宮本が会場下手側から登場。観客からの大きな拍手に包まれる中、小さな灯りを提げながら1曲目「夜明けのうた」を歌唱した。背景に映し出された映像が朝焼けのように赤みを帯びていき、次第に明るく照らされるステージ。そこには黒のダブルジャケットに身を包んだ宮本と、バンドメンバーである小林武史(Key)、名越由貴夫(G)、キタダマキ(B)、玉田豊夢(Dr)の姿が。5人は昨年11月に発表された宮本のカバーアルバム「ROMANCE」から久保田早紀「異邦人」のカバーを披露し、重厚かつ繊細なパフォーマンスで観客を圧倒した。

その後宮本は、自身のソロ曲「解き放て、我らが新時代」や高橋一生への提供曲「きみに会いたい-Dance with you-」、中島みゆき「化粧」、小坂明子「あなた」などを次々と歌唱。椎名林檎とのコラボ曲「獣ゆく細道」では白いスーツに着替え情熱的な歌声を響かせ、ソロデビュー曲「冬の花」では人生の最終章の機微をしなやかに歌い上げた。

第2部は宮本が6~7月期のNHK「みんなのうた」に書き下ろした新曲「passion」でスタート。東京スカパラダイスオーケストラとのコラボ曲「明日以外すべて燃やせ」、エレファントカシマシ「ガストロンジャー」「今宵の月のように」が畳みかけられたあと、同じくエレファントカシマシの楽曲「あなたのやさしさをオレは何に例えよう」では、各バンドメンバーによる鮮やかなソロパートが繰り広げられた。ライブ終盤、宮本は「みんなの前で歌えて、俺たち幸せです。届いたと思う」「素敵な日がやってきますように!」と叫び、「ハレルヤ」に突入。宮本の手書きの歌詞が映し出されたスクリーンをバックに、観客と自分自身を励ますように「幸あれ」というフレーズを繰り返す。そして6月16日リリースの新曲「sha・la・la・la」では、自らの現在地をファンに語りかけるようにパフォーマンスし、「お前は今どのあたりなのさ?」という歌詞に「教えてくれ」と付け足してみせた。

アンコールでは宮本は小林とともにステージに再登場。2人で作ったばかりだという新曲のバラードを歌詞が書かれた紙を手に披露し、伸びやかな歌声を響かせた。そして今回の公演が自身のバースデーコンサートであることを思い出した宮本は、客席に向かって「誕生日おめでとう」と笑顔を見せたあと、「また会おう!」「音楽って素晴らしい!」という言葉で公演を締めくくった。

宮本浩次「宮本浩次縦横無尽」2021年6月12日 東京ガーデンシアター セットリスト

第1部

01. 夜明けのうた

02. 異邦人

03. 解き放て、我らが新時代

04, going my way

05. きみに会いたい -Dance with you-

06. 二人でお酒を

07. 化粧

08. ジョニィへの伝言

09. あなた

10. shining

11. 獣ゆく細道

12. ロマンス

13. Do you remember?

14. 冬の花

15. 悲しみの果て

16. P.S. I love you

第2部

17. passion

18. 明日以外すべて燃やせ

19. ガストロンジャー

20. 今宵の月のように

21. あなたのやさしさをオレは何に例えよう

22. 昇る太陽

23. ハレルヤ

24. sha・la・la・la

<アンコール>

25. 新曲(タイトル未発表)