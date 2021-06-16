8月に茨城・国営ひたち海浜公園で開催される野外ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021」の出演アーティスト第2弾が発表された。
今年の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は8月7日、8日、9日、14日、15日の5日間にわたり、GRASS STAGEのみの1ステージ制で行われる。今回は7日出演のKing Gnu、Cocco、8日出演のASIAN KUNG-FU GENERATION、YOASOBI、9日出演のNUMBER GIRL、back number、14日出演のゲスの極み乙女。、RADWIMPS、15日出演のサカナクション、04 Limited Sazabysの10組が発表された。
公式アプリ「Jアプリ」では6月18日12:00まで、チケットの第2次先行抽選予約を受付中。
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021
2021年8月7日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
King Gnu / Cocco/ the HIATUS / 宮本浩次 / WANIMA / and more
2021年8月8日（日・祝）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / [Alexandros] / KANA-BOON / sumika / YOASOBI / and more
2021年8月9日（月・振休）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
あいみょん / 東京スカパラダイスオーケストラ / NUMBER GIRL / back number / マキシマム ザ ホルモン / and more
2021年8月14日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / きゃりーぱみゅぱみゅ / ゲスの極み乙女。 / RADWIMPS / and more
2021年8月15日（日）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
クリープハイプ / サカナクション / 04 Limited Sazabys / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / and more