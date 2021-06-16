投手（11名）



11 菅野智之（読売ジャイアンツ）

投打：右投右打

身長／体重：186cm／92kg

生年月日：1989年10月11日（31歳）

経歴：東海大相模高 - 東海大

ドラフト：2012年ドラフト1位











12 青柳晃洋（阪神タイガース）

投打：右投右打

身長／体重：183cm／80kg

生年月日：1993年12月11日（27歳）

経歴：川崎工科高 - 帝京大

ドラフト：2015年ドラフト5位









13 岩崎優（阪神タイガース）

投打：左投左打

身長／体重：185cm／89kg

生年月日：1991年6月19日（29歳）

経歴：清水東高 - 国士舘大

ドラフト：2013年ドラフト6位





15 森下暢仁（広島東洋カープ）

投打：右投右打

身長／体重：180cm／77kg

生年月日：1997年8月25日（23歳）

経歴：大分商 - 明治大

ドラフト：2019年ドラフト1位





17 山本由伸（オリックス・バファローズ）

投打：右投右打

身長／体重：178cm／80kg

生年月日：1998年8月17日（22歳）

経歴：都城高

ドラフト：2016年ドラフト4位





18 田中将大（東北楽天ゴールデンイーグルス）

投打：右投右打

身長／体重：188cm／97kg

生年月日：1988年11月1日（32歳）

経歴：駒大苫小牧高

ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目





19 山﨑康晃（横浜DeNAベイスターズ）

投打：右投右打

身長／体重：179cm／88kg

生年月日：1992年10月2日（28歳）

経歴：帝京高 - 亜細亜大

ドラフト：2014年ドラフト1位





20 栗林良吏（広島東洋カープ）

投打：右投右打

身長／体重：178cm／83kg

生年月日：1996年7月9日（24歳）

経歴：愛知黎明高 - 名城大 - トヨタ自動車

ドラフト：2020年ドラフト1位





22 大野雄大（中日ドラゴンズ）

投打：左投左打

身長／体重：183cm／83kg

生年月日：1988年9月26日（32歳）

経歴：京都外大西高 - 佛教大

ドラフト：2010年ドラフト1位





41 中川皓太（読売ジャイアンツ）

投打：左投左打

身長／体重：183cm／86kg

生年月日：1994年2月24日（27歳）

経歴：広島・山陽高 - 東海大

ドラフト：2015年ドラフト7位





61 平良海馬（埼玉西武ライオンズ）

投打：右投左打

身長／体重：173cm／100kg

生年月日：1999年11月15日（21歳）

経歴：八重山商工

ドラフト：2017年ドラフト4位









捕手（2名）









10 甲斐拓也（福岡ソフトバンクホークス）

投打：右投右打

身長／体重：170cm／85kg

生年月日：1992年11月5日（28歳）

経歴：楊志館高

ドラフト：2010年育成選手ドラフト6位











27 會澤翼（広島東洋カープ）

投打：右投右打

身長／体重：175cm／87kg

生年月日：1988年4月13日（33歳）

経歴：水戸短大付高

ドラフト：2006年高校生ドラフト3巡目









内野手（6名）









1 山田哲人（東京ヤクルトスワローズ）

投打：右投右打

身長／体重：180cm／76kg

生年月日：1992年7月16日（28歳）

経歴：履正社高

ドラフト：2010年ドラフト1位











2 源田壮亮（埼玉西武ライオンズ）

投打：右投左打

身長／体重：179cm／75kg

生年月日：1993年2月16日（28歳）

経歴：大分商 - 愛知学院大 - トヨタ自動車

ドラフト：2016年ドラフト3位





3 浅村栄斗（東北楽天ゴールデンイーグルス）

投打：右投右打

身長／体重：182cm／90kg

生年月日：1990年11月12日（30歳）

経歴：大阪桐蔭高

ドラフト：2008年ドラフト3位





4 菊池涼介（広島東洋カープ）

投打：右投右打

身長／体重：171cm／68kg

生年月日：1990年3月11日（31歳）

経歴：武蔵工大二高 - 中京学院大

ドラフト：2011年ドラフト2位





6 坂本勇人（読売ジャイアンツ）

投打：右投右打

身長／体重：186cm／86kg

生年月日：1988年12月14日（32歳）

経歴：光星学院高

ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目





55 村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）

投打：右投左打

身長／体重：188cm／97kg

生年月日：2000年2月2日（21歳）

経歴：九州学院高

ドラフト：2017年ドラフト1位









外野手（5名）









8 近藤健介（北海道日本ハムファイターズ）

投打：右投左打

身長／体重：171cm／85kg

生年月日：1993年8月9日（27歳）

経歴：横浜高

ドラフト：2011年ドラフト4位











9 柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）

投打：右投左打

身長／体重：188cm／87kg

生年月日：1988年10月9日（32歳）

経歴：広島商 - 広島経済大

ドラフト：2010年ドラフト2位





31 栗原陵矢（福岡ソフトバンクホークス）

投打：右投左打

身長／体重：178cm／78kg

生年月日：1996年7月4日（24歳）

経歴：春江工

ドラフト：2014年ドラフト2位





34 吉田正尚（オリックス・バファローズ）

投打：右投左打

身長／体重：173cm／85kg

生年月日：1993年7月15日（27歳）

経歴：敦賀気比高 - 青山学院大

ドラフト：2015年ドラフト1位





51 鈴木誠也（広島東洋カープ）

投打：右投右打

身長／体重：181cm／98kg

生年月日：1994年8月18日（26歳）

経歴：二松学舎大付高

ドラフト：2012年ドラフト2位