大人気犯罪プロファイリング・アクション『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン14が、Huluで6月1日から配信中。また『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5が、6月16日(水)から最速配信(※定額制動画配信サービスにて)、『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン2も6月27日(日)から独占配信される。



『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』は、FBIの最強プロファイラー・ユニット“BAU(行動分析課)”のメンバーが様々な凶悪犯罪に挑む犯罪プロファイリング・アクション。シーズン14では、カルト教団の一員にBAUのメンバー2人が人質に取られるなか、過去に捜査したある事件とカルト教団との関係が明らかになっていく。



『SUPERGIRL/スーパーガール』は、スーパーマンのいとこで同じく驚異的な能力をもつカーラ・ゾー=エルの活躍を描くアクションアドベンチャー。シーズン5では職場であるキャットコー・メディアのオーナーが代わったり、親友に秘密を知られてしまったりと私生活に大きな変化が訪れるなか、カーラはスーパーガールのコスチュームを一新し、仲間と共に新たな脅威に立ち向かう。



そして『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』は、『セックス・アンド・ザ・シティ』のダーレン・スターがクリエイターを務めたラブコメディ。40歳のシングルマザーが、ワケあって26歳と嘘をついて出版社に就職。秘密がバレないかヒヤヒヤしながらも、マンハッタンで仕事に恋に奮闘する姿を描く。待望のシーズン2では、ライザの秘密がある人物に知られてしまい、サバヨミ生活に混乱が生じ……。



その他にも『エージェント・オブ・シールド』シーズン6、『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン6、『ウォーキング・デッド』シーズン10追加エピソードもHuluにて続々配信される。



<配信情報>

■『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン14

6月1日(火)から SVOD最速配信(字・吹)



■『エージェント・オブ・シールド』シーズン6

6月1日(火)から配信(字・吹)



■『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン6

6月1日(火)から配信(字・吹)



■『ウォーキング・デッド』シーズン10 追加エピソード

6月4日(金)から配信(字)



■『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5

6月16日(水)からSVOD最速配信(字・吹)



■『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン2

6月27日(日)から独占配信(字・吹)