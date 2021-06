リラックマが店長で接客♪ 18店舗のリラックマストアにやってくる！

キデイランドが運営する全国18店舗を展開する「リラックマストア」にて、2021年7月1日よりリラックマが店長として登場することが決定した。



約1年間の期間限定で、全国18店舗のリラックマストアにリラックマ店長が登場!

2021年7月1日付にて、全国のお店に配属がスタートする。



あなたの近くのリラックマストア店長は、どんなリラックマなのか、ドキドキワクワク。

コリラックマが店長になっているお店もあるとのこと。また、シフト状況により、店長が不在の場合がある!? リラックマ店長に会えるかどうか、ぜひお店に出向いてお試しあれ。



リラックマストアの公式インスタグラムやツイッターでは、リラックマストア店長さんたちのお仕事やイベント準備などの様子をごゆるりとアップしていくようだ。

ぜひフォロー&応援してあげてみてはいかがだろう。



店長として活躍するリラックマに皆さんが出会えますように♪



(C)2021 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.