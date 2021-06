THE BAWDIES、5年振りとなる東阪野音ライブ開催

THE BAWDIESが、ロックンロール・パーティー「LIVE AT YAON 2021」を2021年9月11日(土)東京・日比谷野外大音楽堂、9月22日(水)大阪城野外音楽堂にて開催する。



本公演は2016年以来約5年ぶりとなる東阪野音でのライブとなっている。チケットは、6月15日よりTHE BAWDIES CLUB最速先行の受付がスタートした。



関連記事:ウルフギャング・ヴァン・ヘイレンが語る、不滅のロック愛





<イベント情報>







THE BAWDIES

「LIVE AT YAON 2021」



9月11日(土)東京・日比谷野外大音楽堂

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

9月22日(水)大阪城野外音楽堂

時間:OPEN 17:00 / START 18:00

■「THE BAWDIES CLUB」チケット最速先行受付■

受付日程:6月15日(火)20:00~6月22日(火)23:59

料金:全席指定 5800円

受付URL:https://thebawdies.com/contents/feature/live_at_yaon_2021

■ご来場者様への注意事項■

※必ず下記の新型コロナウイルス感染症に対する取り組みにご同意の上、チケットお申込みをお願いいたします。詳細はHPをご覧ください。



<リリース情報>



THE BAWDIES

『OH NO!』



配信日:2021年3月31日(水)

https://thebawdies.lnk.to/ohno



THE BAWDIES 公式HP:https://thebawdies.com/