FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選日本対キルギスのメンバーが発表された。

ミャンマー戦で勝利しW杯アジア最終予選への進出を決めた日本代表。タジキスタン、セルビアに連勝し良い勢いのままキルギスとの試合に臨む。

11日に行われたセルビア代表戦は1－0で勝利。欧州の強豪相手のテストマッチで手ごたえをつかんだ日本代表はスターティングメンバーを大幅に入れ替えてキルギス戦へ。Jリーグからは7名が選出。オナイウ阿道と坂元達裕は代表初スタメンに。前回のセルビアとの試合でキャプテンマークを巻いた長友佑都はベンチから見守ることになった。

キルギス代表と戦う日本代表の先発メンバーは以下の通り。

■日本代表 スターティングメンバー（ポジションは登録上）

▼GK

1．川島永嗣（ストラスブール／フランス）

▼DF

4．昌子源（ガンバ大阪）

16．小川諒也（FC東京）

20．中谷進之介（名古屋グランパス）

22．山根視来（川崎フロンターレ）

▼MF

7．守田英正（サンタ・クララ／ポルトガル）

8．原口元気（ウニオン・ベルリン／ドイツ）（Cap）

17．坂元達裕（セレッソ大阪）

21．川辺駿（サンフレッチェ広島）

▼FW

15．オナイウ阿道（横浜F・マリノス）

18．浅野拓磨

□日本代表 控えメンバー

▽GK

12．権田修一（清水エスパルス）

23．シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）

▽DF

2．植田直通（ニーム／フランス）

3．室屋成（ハノーファー／ドイツ）

5．長友佑都（マルセイユ／フランス）

6．谷口彰悟（川崎フロンターレ）

19．佐々木翔（サンフレッチェ広島）

▽MF

9．鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）

11．古橋亨梧（ヴィッセル神戸）

13．橋本拳人（ロストフ／ロシア）

14．伊東純也（ヘンク／ベルギー）