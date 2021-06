『ハイキュー!!』学校イメージエンブレムが素敵なエコバッグにご注目♪

アニメイトより、アニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』のキャラクターをイメージしたオシャレなマチつきエコバッグ(全5種)が登場! 各学校の名前をイメージしたエンブレムマークがとっても可愛いエコバッグをご紹介しよう。



人気バレーボール作品『ハイキュー!! TO THE TOP』から、普段遣いに便利なエコバッグが登場する。



同商品は、ユニフォーム・学校のカラーをイメージしたカラーリングに、『ハイキュー!!』で印象的な ”烏” や ”猫”、”青葉” といった、動植物が、エンブレム的にデザインされたとっても可愛いくてオシャレなアイテム。



烏野高校、音駒高校、青葉城西高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校の全5種がご用意されており、折りたたみ用のゴム付きだ。



価格は各1650円(税込)で、2021年8月13日(金)頃発売予定となっている。

商品のお取り扱いは、全国のアニメイト・ACOS各店などで予定されている。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS