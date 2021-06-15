杉谷庄吾【人間プラモ】原作による劇場アニメ「映画大好きポンポさん」の舞台挨拶が、6月19日に東京・EJアニメシアター新宿にて開催される。
舞台挨拶では、監督・脚本の平尾隆之、キャラクターデザインの足立慎吾、演出の居村健治というスタッフ陣が登壇し、制作時のエピソードを語りつくす。チケット販売は本日6月15日24時にローソンチケットにてスタート。
子供のような見た目をした敏腕映画プロデューサー・ポンポさんを軸に、新人映画監督のジーン、女優になりたての少女・ナタリーらの成長を描く「映画大好きポンポさん」は、現在公開中。
劇場アニメ「映画大好きポンポさん」
2021年6月4日（金）公開
スタッフ
原作：杉谷庄吾【人間プラモ】（プロダクション・グッドブック）
「映画大好きポンポさん」（MFC ジーンピクシブシリーズ／KADOKAWA刊）
監督・脚本：平尾隆之
キャラクターデザイン：足立慎吾
演出：居村健治
監督助手：三宅寛治
作画監督：加藤やすひさ、友岡新平、大杉尚広
美術監督：宮本実生
色彩設計：千葉絵美
撮影監督：星名工、魚山真志
CG監督：高橋将人
編集：今井剛
音楽：松隈ケンタ
制作プロデューサー：松尾亮一郎
制作：CLAP
配給：角川ANIMATION
キャスト
ジーン／ジーン・フィニ：清水尋也
ポンポさん／ジョエル・ダヴィドヴィッチ・ポンポネット：小原好美
ナタリー／ナタリー・ウッドワード：大谷凜香
ミスティア：加隈亜衣
マーティン／マーティン・ブラドック：大塚明夫
アラン／アラン・ガードナー：木島隆一
※高橋将人の高ははしごだがが正式表記。
(c)2020 杉谷庄吾【人間プラモ】／KADOKAWA／映画大好きポンポさん製作委員会