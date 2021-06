劇場アニメ「リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」の公開を記念した「テニスの王子様 全国大会篇 セレクション」の2クール目の放送が、6月29日にスタートする。

「新生劇場版公開記念『テニスの王子様 全国大会篇』セレクション」第2クールでは、「テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Semifinal」と「テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Final」のエピソードをセレクション放送。全国大会準決勝に勝ち進んだリョーマら青学メンバーと、白石蔵ノ介率いる関西の雄・四天宝寺、幸村精市率いる王者・立海との激闘が描かれる。

また8月31日と9月7日には「新生劇場版」の公開を記念した特番を前後編にわたり放送。番組内容などの詳細は、後日「新生劇場版」の公式サイトおよび作品公式Twitter(@ryoma3dtenipuri)で告知される。許斐剛が原作・製作総指揮を務める「リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」は9月3日に全国ロードショー。

新生劇場版公開記念「テニスの王子様 全国大会篇」セレクション」第2クール

放送局:テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

放送時間:毎週火曜日17:55~18:25

放送スケジュール

「テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Semifinal」

2021年6月29日:「四天宝寺 VS 不動峰」

2021年7月6日:「咆哮」

2021年7月13日:「お笑いテニスの恐怖」

2021年7月20日:「青学のお荷物」

2021年7月27日:「二つの扉」

2021年8月3日:「一球勝負!」

「テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Final」

2021年8月10日 :「頂上対決!」

2021年8月17日 :「オレたちのやりかた」

2021年8月24日: 「真昼に星は見えるか!?」

2021年8月31日:「リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」公開記念特番 前編

2021年9月7日:「リョーマ!The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」公開記念特番 後編

2021年9月14日 :「心をひとつに」

2021年9月21日 :「最終決戦!!王子様 VS 神の子」

2021年9月28日 :「Dear Prince~テニスの王子様達へ~」

※放送内容は予告なく変更になる場合がある。