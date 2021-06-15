劇場アニメ「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」の公開を記念した「テニスの王子様 全国大会篇 セレクション」の2クール目の放送が、6月29日にスタートする。
「新生劇場版公開記念『テニスの王子様 全国大会篇』セレクション」第2クールでは、「テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Semifinal」と「テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Final」のエピソードをセレクション放送。全国大会準決勝に勝ち進んだリョーマら青学メンバーと、白石蔵ノ介率いる関西の雄・四天宝寺、幸村精市率いる王者・立海との激闘が描かれる。
また8月31日と9月7日には「新生劇場版」の公開を記念した特番を前後編にわたり放送。番組内容などの詳細は、後日「新生劇場版」の公式サイトおよび作品公式Twitter（@ryoma3dtenipuri）で告知される。許斐剛が原作・製作総指揮を務める「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」は9月3日に全国ロードショー。
新生劇場版公開記念「テニスの王子様 全国大会篇」セレクション」第2クール
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
放送時間：毎週火曜日17:55～18:25
放送スケジュール
「テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Semifinal」
2021年6月29日：「四天宝寺 VS 不動峰」
2021年7月6日：「咆哮」
2021年7月13日：「お笑いテニスの恐怖」
2021年7月20日：「青学のお荷物」
2021年7月27日：「二つの扉」
2021年8月3日：「一球勝負！」
「テニスの王子様 OVA 全国大会篇 Final」
2021年8月10日 ：「頂上対決！」
2021年8月17日 ：「オレたちのやりかた」
2021年8月24日： 「真昼に星は見えるか!?」
2021年8月31日：「リョーマ！The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」公開記念特番 前編
2021年9月7日：「リョーマ！The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」公開記念特番 後編
2021年9月14日 ：「心をひとつに」
2021年9月21日 ：「最終決戦!!王子様 VS 神の子」
2021年9月28日 ：「Dear Prince～テニスの王子様達へ～」
※放送内容は予告なく変更になる場合がある。