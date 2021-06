乃木坂46・賀喜遥香、遠藤さくら、早川聖来がリスナーと逆電握手会！ 新曲『ごめんねFingers crossed』の感想を直に聞く

乃木坂46の賀喜遥香さん、遠藤さくらさん、早川聖来さんが、6月8日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。『逆電握手会』と題し、乃木坂46が好きなリスナーと電話をつなぎ交流していきました。そのなかから、9日(水)リリースのニューシングル『ごめんねFingers crossed』のミュージックビデオの魅力について語ったリスナーとのやり取りを紹介します。さかた校長:乃木坂46先生は、6月9日に27枚目となるシングル『ごめんねFingers crossed』をリリース!こもり教頭:この曲でセンターをつとめているのが、遠藤さくら先生!賀喜・早川:いぇい!遠藤:(笑)。こもり教頭:そして、『ごめんねFingers crossed』を初オンエアしたのは、(5月6日放送の)乃木坂LOCKS! でした!!賀喜・遠藤・早川:いぇーい!さかた校長:今夜は生徒(リスナー)も楽しみにしている、この授業をお届けします!『逆電握手会』!!こもり教頭:これは、顔が見えない声だけの握手会! 実際に握手はできないけど、遥香先生、さくら先生、聖来先生と電話で会話の握手ができるというものです!さかた校長:もしもし! 逆電握手会への参加ありがとう。もう3人がいてくれているけど、何を話したい?リスナー:みなさんに感謝を伝えたいです!こもり教頭:感謝って、どういうこと?リスナー:高校でもいま通っている大学でも、あまり友達がいないので1人で帰ることや、学校に行くのが憂うつなこともあったんです。そんなときに、乃木坂46さんの『シャキイズム』とか4期生の『Out of the blue』とか『4番目の光』を聴いて、めちゃめちゃ勇気をもらっています。いつも本当に励まされて、感謝しています。賀喜・遠藤・早川:うれしい!さかた校長:3人とも顔を抑えて、「うれしい!」と喜んでくれているよ!リスナー:『ごめんねFingers crossed』も、100回くらい聴いています!賀喜・遠藤・早川:え~! うれしい~!さかた校長:どこが良かったのか教えてくれる?リスナー:賀喜さんと遠藤さんがミュージックビデオで鍵を投げるんですけど、そこが良かったです。早川さんは高山一実さん、新内眞衣さんとの“美脚軍団”がすごくかっこよくて。MVを観て「キャー!」って言っちゃいました。早川:照れますなぁ(笑)。ありがとう!さかた校長:俺はミュージックビデオを0.25倍速で観て、聖来先生をしっかり確認しました。めちゃめちゃにクール!賀喜・遠藤・早川:(笑)。さかた校長:鍵を渡すところも良かったよなぁ。リスナー:めっちゃ良かったです。最高すぎました!【乃木坂46『ごめんねFingers crossed』】さかた校長:曲を披露された番組を観たりはしたの?リスナー:観ました! もう最高で……言葉では表せられないです。こもり教頭:いいね(笑)。さかた校長:“最高”しか出てこないよな。さくら先生、どうですか?遠藤:うれしいですね。MVもよく観てくれているな、と思います。この曲は聴いてもパフォーマンスを観ても楽しめると思うので、いっぱい聴いて観てほしいなと思います。リスナー:はい、ありがとうございます……やばっ!全員:(笑)。こもり教頭:せっかくなので、聖来先生はどうですか?早川:昨日(7日)も生(放送)でパフォーマンスをしたんですけど、こんなふうに実際に感想を言っていただけると、本当に励みになりますし、今すっごくすっごくうれしいです。ありがとうございます。私も頑張ります!こもり教頭:遥香先生は?賀喜:私も、学生のときとか登下校中に乃木坂46の曲を聴いていたんです。『Out of the blue』は4期生で歌っている曲で、“それを聴いたら元気が出る”と言ってくださったのが本当にうれしいです。なので、これからもたくさん聴いてほしいし、学校も頑張ってほしいなと思います。リスナー:ありがとうございます!さかた校長:ありがとうな!賀喜・遠藤・早川:ありがとうございます!リスナー:ありがとうございます。大好きです!!この日の『逆電握手会』には……・「今日が誕生日だけど誰にも祝われなかった……、乃木坂先生こんな僕を祝ってください!」という18歳の男性リスナー・「今朝、間違えて違うクラスに大声で入って恥ずかしかった!」という17歳の男性リスナー・「オリジナル一発ギャグ50コをこの逆電握手会で初解禁します!」という16歳 の男性リスナー・「明日の人生初バイト面接が緊張しすぎて、和らげる方法を教えて欲しい」という15歳の女性リスナーなど、計7人が参加。そのなかには、同時間帯で放送しているFM FUJIの番組『タイムちゃん』から、同じく4期生の矢久保美緒さん、パーソナリティ・タイムマシーン3号のサプライズ出演もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★6/14(月)~6/18(金) はスペシャル授業を開催!!★★