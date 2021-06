有岡大貴(Hey! Say! JUMP)と謎解きクリエイター・松丸亮吾が、本日6月15日(火)23:59より放送される日本テレビ系「ウチのガヤがすみません!」にゲスト出演する。

「ウチのガヤがすみません!」はヒロミとフットボールアワーの後藤輝基が、ガヤ芸人たちとともにゲストを掘り下げるトークバラエティ。7月から「謎解き」をテーマにした舞台を行う有岡と松丸は、芸人が作ったさまざまなニセモノの中から本物を見破るコーナー「本物を見破れ!ガヤフェイク SHOW」に挑む。

大好物だという超ミニサイズウィンナー「ポークビッツ」の見破りに挑戦した有岡は、子供の頃から食べているので絶対に見破れると豪語。ガヤ芸人が本気で作った「フェイクビッツ」と本物を食べ比べる。

日本テレビ系「ウチのガヤがすみません!」

2021年6月15日(火)23:59~24:54

<出演者>

MC:ヒロミ / 後藤輝基(フットボールアワー)

ゲスト:有岡大貴(Hey! Say! JUMP) / 松丸亮吾

ガヤ芸人:相席スタート / あかもん / Everybody / 大谷健太 / 前野悠介(クロスバー直撃)/ らぶおじさん(酎介) / チョコレートプラネット / テンチュー / ネイビーズアフロ / パーフェクト・ダブル・シュレッダー / フワちゃん / 三戸キャップ / らびっとビーチ / and more