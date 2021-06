リトグリ、芹奈復帰の新曲「REUNION」を16日にラジオ初フル尺オンエア

Little Glee Monsterの新曲「REUNION」が16日(水)放送のFM802『TACTY IN THE MORNING』』(6:00~11:00)にてフルサイズでオンエアされることが決定した。



6月23日に配信のみでリリースされる新曲「REUNION」。同作は芹奈の“復帰作”であり、芹奈は6月末から開催される全国30箇所、32公演のホールツアー「Little Glee Monster Live Tour 2020→2021 >BRIGHT NEW WORLD<」への参加も発表されている。



「REUNION」は、芹奈が自身と向き合いながらも届けたいメッセージを、作詞作曲にシンガーソングライターの高井息吹氏を迎え制作。これまでのLittle Glee Monsterにない世界観の楽曲とともに、それぞれが抱える悩みや苦悩、そしてメンバー5人が出会って一緒に歌っている奇跡が表現され、幾度となくレコーディングを重ねて完成させた楽曲となっている。



先週配信リリースされたばかりの、“友を想い、その絆をうたった”「君といれば」、と来週配信リリースとなる“再会”の意味を持つ新曲「REUNION」の2曲は、Little Glee Monsterからファンへの大きなプレゼントになるはずだ。



【写真】“再会”の意味を持つ新曲「REUNION」ジャケット



