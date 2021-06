「デンキバリブラシ」、ついに「楽天市場」に登場 メーカー公式ストア「ELECTRON EVERYONE 楽天市場店」開設

GMコーポレーションは6月10日、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」において、公式オンラインショップ「ELECTRON EVERYONE 楽天市場店」をオープンした。顧客のニーズに応え、より身近な購入体験を提供する。公式オンラインショップのオープンに伴い、「デンキバリブラシ」の購入とレビュー投稿した人、先着500名に「ELECTRON UVケアセット」をプレゼントする。



【<画像4点>デンキバリブラシの特徴や特典商品はこちら】



「楽天市場」にオープンした公式オンラインショップ「ELECTRON EVERYONE 楽天市場店」は、電子水をベースに独自の加工を施したスキンケア・コスメブランド「ELECTRON EVERYONE」シリーズの電子コスメや、モバイルヘッドスパ「デンキバリブラシ」を含む計13商品を販売。送料無料ラインに対応し(一部地域を除く)、1本のスキンケアから手軽に購入可能できる。



サロン専売商品「ELECTRON エレクトロン」の浸透力はそのままに、手に取りやすくなった一般販売向けブランド「ELECTRON EVERYONE エレクトロン エブリワン」は、自社運営の公式オンラインショップをオープン後、近年のオンライン購買需要に合わせ、ECモールでの展開を拡大してきた。「Amazon」(化粧品のみ取扱い)、「PayPayモール」に続き、かねてより顧客からの要望も強かった「楽天市場」でのオープンに至ったとしている。同ブランドは、実店舗を持たず、全国の美容サロンや期間限定ポップアップストアを中心に展開を行っているが、各ECショップにて、より身近に購入体験を届けることができるとしている。



「ELECTRON EVERYONE 楽天市場店」のオープンに伴い、8月15日までの期間中に「デンキバリブラシ」(19万8000円)を購入し、商品レビューを投稿した先着500名に「ELECTRON UVケアセット」をプレゼントする。「ELECTRON UVケアセット」は、この季節にピッタリな、電子水と贅沢なスキンケア成分を配合した「サンスクリーンリキッド(日焼け止め下地)」(5280円)と、「デンキバリブラシ」を使用する際に必要な顔用化粧水「EXTREME スキンローション(化粧水)」(1430円)のセットになる。