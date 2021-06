『日比谷音楽祭2021 バズリズム02《特別編》』が、6月25日(金)23時59分までHuluで期間限定配信される。



2019年に初開催され「世代やジャンルを超えたフリーでボーダーレスな音楽祭」として話題となった日比谷音楽祭。今回新型コロナウイルスの影響による2020年の開催中止を経て2年ぶりに開催した『日比谷音楽祭2021』は、東京・日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷で5月29日、30日に5つのステージとさまざまなワークショップやトークショーのコンテンツを含むかたちで無観客の生配信で開催された。



6月11日の『バズリズム02』(日本テレビ系、毎週金曜24:59~)では、『日比谷音楽祭2021』の様子とともに、GLAY、いきものがかり、Little Glee Monsterのライブをダイジェストで紹介。Huluでは、このダイジェストで紹介された楽曲のフルバージョンをはじめ、和楽器グループ 龍声~ Ryusei ~と由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策のパフォーマンスも合わせて配信される。



■Hulu配信概要

タイトル:日比谷音楽祭2021 バズリズム02《特別編》

配信情報:2021年6月12日(土)~6月25日(金)まで期間限定配信

アーティスト・収録曲:

・GLAY「SOUL LOVE」

・いきものがかり「今日から、ここから」「TSUZUKU」

・Little Glee Monster「風をあつめて」「Dear My Friend」

・和楽器グループ 龍声 ~ Ryusei ~「紅蓮華」

・由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策「あなたにとって」