6月21日(月)にTBS系で放送される「CDTVライブ!ライブ!」にBTS、TOMORROW X TOGETHER、Little Glee Monster、MAN WITH A MISSION、ゆずが出演する。

今週に続き2週連続の出演となるBTSは、豪華なスペシャルステージを舞台に新曲「Butter」をパフォーマンスし、TOMORROW X TOGETHERは2ndフルアルバム「The Chaos Chapter: FREEZE」からRM(BTS)が参加したことでも話題のリード曲「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori」を披露。Little Glee Monsterはメンバーの芹奈の休養発表を受け、未完の新曲として4人で収録した新曲「君といれば」、MAN WITH A MISSIONは、映画「ヒノマルソウル ~舞台裏の英雄たち~」の挿入歌として書き下ろされた新曲「Perfect Clarity」、ゆずは20thシングル「桜木町」のアフターストーリーが描かれた新曲「NATSUMONOGATARI」をテレビ初披露する。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2021年6月21日(月)21:00~22:00

<出演者および歌唱曲>

・TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori」

・BTS「Butter」

・MAN WITH A MISSION「Perfect Clarity」

・ゆず「NATSUMONOGATARI」

・Little Glee Monster「君といれば」