THE ORAL CIGARETTES、新曲がTVアニメ『SCARLET NEXUS』OPテーマに

THE ORAL CIGARETTESが2021年6月30日に約1年2ヶ月ぶりにリリースする新曲「Red Criminal」が、TVアニメ『SCARLET NEXUS』のオープニングテーマに決定した。



『SCARLET NEXUS』は、同名のオリジナル新作ブレインパンク・アクションRPGを原作とした新作TVアニメ。最新アルバム『SUCK MY WORLD』収録「Dream In Drive」ではゲーム版主題歌を担当したTHE ORAL CIGARETTESが、TVアニメ版のオープニングテーマを担当することになった。



また、THE ORAL CIGARETTESは今秋からFC「BKW!! Premium Members」会員限定ツアー、2022年1月24日(月)からは彼らの地元奈良から始まる、初のホールツアーHall Tour 2022「SUCK MY WORLD」を全国14箇所にて17公演開催する。詳細は公式ホームページにて。



以下にギターボーカル山中拓也よりコメントが届いている。



GAME版『SCARLET NEXUS』に引き続きアニメのOP曲も歌わせていただき、本当に嬉しく思っています。カサネとユイトが壮絶な運命に立ち向かっていく姿やその中で2人が感じる葛藤を楽曲で表現させていただきました。

是非アニメの世界観と一緒に僕達の楽曲を楽しんでください。



THE ORAL CIGARETTES 山中拓也



<リリース情報>







THE ORAL CIGARETTES

デジタルリリース『Red Criminal』



配信日:2021年6月30日(水)



