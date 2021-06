注目の声優たちが出演、ライブイベント開催を記念した『My Girl』特別号・表紙が解禁

ビジュアルブック『My Girl』(KADOKAWA)女性声優シリーズ刊行5周年を記念したライブイベント“EJ My Girl Festival 2021"が、6月19日(土)・20日(日)に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催される。



この開催を記念した『My Girl』特別号「My Girl 〜EJ My Girl Festival 2021 Special Edition〜」が、当イベント会場にて先行販売され、6月21日(月)からは、オンラインショップ、Amazon.co.jp、カドカワストア限定で販売となる。



本日「My Girl 〜EJ My Girl Festival 2021 Special Edition〜」の表紙が明らかになった。



“EJ My Girl Festival 2021"に出演する人気声優・伊藤美来、内田真礼、大橋彩香、斉藤朱夏、芹澤優、東山奈央、富田美憂、南條愛乃(五十音順)が登場。



この号だけのオール撮り下ろしによるフォトストーリーや声優たちの素顔に迫るインタビューが掲載されている。撮り下ろしは、ライブで披露する自身の楽曲(1曲)をテーマに撮影している。



6月19日(土)・20日(日)に開催するライブイベント“EJ My Girl Festival 2021"は、ライブパフォーマンスに加え、本イベントのために書き下ろしたオリジナルストーリーによる朗読コーナーや“素顔”に迫るトークコーナーなど、さまざまな角度から彼女たちの魅力を堪能できる、新感覚の女性声優フェスになっている。



【写真】注目の声優たちが出演、公開された『My Girl』のビジュアル



【あわせて読む】人気声優・斉藤朱夏、初のカレンダーからナチュラルカットが公開【写真5点】