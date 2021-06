スクウェア・エニックスは、ゲームおよび関連製品のイベント「E3 2021」にて、『Marvelʼs Guardians of the Galaxy』を2021年10月26日に発売すると発表した。Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4、PC向けに提供する。PC版の発売日は2021年10月27日。通常版の価格は8,800円。デジタル版の価格は9,900円。

『Marvelʼs Guardians of the Galaxy』は、スクウェア・エニックス・グループのスタジオEidos-Montréalが開発し、米マーベル・エンターテインメントと共同で制作したアクションアドベンチャーゲーム。プレイヤーは、主人公スター・ロードとしてほかのガーディアンズと共に星々を駆け巡り、銀河へ迫りくるさまざまな困難や危機に立ち向かう。

トレーラー映像

(C) 2021 MARVEL. Developed by Eidos Montréal. EIDOS MONTRÉAL and the EIDOS MONTRÉAL logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Limited. SQUARE ENIX and the SQU