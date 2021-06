明治安田生命J3リーグ第11節が、12日と13日に行われた。

前節終了時点で首位のカターレ富山は、ホームでロアッソ熊本と対戦。富山は8分に花井聖のコーナーキックに音泉翔眞が頭で合わせて先制する。しかし79分、熊本の岩下航にミドルシュートを決められ、1-1で引き分けた。

FC岐阜とテゲバジャーロ宮崎の上位対決は、21分に舩津徹也のヘディングシュートで岐阜が先制すると、23分に川西翔太が左からのクロスに合わせて追加点。宮崎は前半終了間際に1点を返したが、岐阜は64分に柏木陽介のコーナーキックを川西が押し込んで再びリードを広げる。3-1で勝利した岐阜が、首位に浮上した。

敵地でガイナーレ鳥取と対戦したAC長野パルセイロは、三田尚希のハットトリックや森川裕基の2ゴールなど大量8得点を奪うゴールショー。8-1の大勝で第1節以来となる2勝目を挙げた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

FC岐阜 3-1 テゲバジャーロ宮崎

ヴァンラーレ八戸 3-0 Y.S.C.C.横浜

藤枝MYFC 1-1 FC今治

アスルクラロ沼津 0-2 鹿児島ユナイテッド

ガイナーレ鳥取 1-8 AC長野パルセイロ

カターレ富山 1-1 ロアッソ熊本

カマタマーレ讃岐 1-2 福島ユナイテッドFC

■順位表

1位 岐阜(勝ち点22/得失点差+11)

2位 富山(勝ち点21/得失点差+9)

3位 福島(勝ち点20/得失点差+3)

4位 宮崎(勝ち点19/得失点差+4)

5位 熊本(勝ち点19/得失点差+4)

6位 岩手(勝ち点18/得失点差+7)

7位 八戸(勝ち点15/得失点差-1)

8位 鹿児島(勝ち点14/得失点差0)

9位 長野(勝ち点11/得失点差+5)

10位 藤枝(勝ち点11/得失点差-3)

11位 沼津(勝ち点10/得失点差-7)

12位 YS横浜(勝ち点9/得失点差-6)

13位 讃岐(勝ち点8/得失点差-8)

15位 今治(勝ち点7/得失点差-3)

14位 鳥取(勝ち点7/得失点差-15)

■次節の対戦予定

▼6月19日(土)

17:00 岩手 vs 沼津

19:00 鹿児島 vs 八戸

▼6月20日(日)

13:00 YS横浜 vs 藤枝

14:00 長野 vs 富山

15:00 宮崎 vs 讃岐

14:00 今治 vs 岐阜

14:00 熊本 vs 鳥取