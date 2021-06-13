FC岐阜が宮崎を下して首位に浮上した

　明治安田生命J3リーグ第11節が、12日と13日に行われた。

　前節終了時点で首位のカターレ富山は、ホームでロアッソ熊本と対戦。富山は8分に花井聖のコーナーキックに音泉翔眞が頭で合わせて先制する。しかし79分、熊本の岩下航にミドルシュートを決められ、1－1で引き分けた。

　FC岐阜とテゲバジャーロ宮崎の上位対決は、21分に舩津徹也のヘディングシュートで岐阜が先制すると、23分に川西翔太が左からのクロスに合わせて追加点。宮崎は前半終了間際に1点を返したが、岐阜は64分に柏木陽介のコーナーキックを川西が押し込んで再びリードを広げる。3－1で勝利した岐阜が、首位に浮上した。

　敵地でガイナーレ鳥取と対戦したAC長野パルセイロは、三田尚希のハットトリックや森川裕基の2ゴールなど大量8得点を奪うゴールショー。8－1の大勝で第1節以来となる2勝目を挙げた。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果
FC岐阜　3－1　テゲバジャーロ宮崎
ヴァンラーレ八戸　3－0　Y．S．C．C．横浜
藤枝MYFC　1－1　FC今治
アスルクラロ沼津　0－2　鹿児島ユナイテッド
ガイナーレ鳥取　1－8　AC長野パルセイロ
カターレ富山　1－1　ロアッソ熊本
カマタマーレ讃岐　1－2　福島ユナイテッドFC

■順位表
1位　岐阜（勝ち点22／得失点差＋11）
2位　富山（勝ち点21／得失点差＋9）
3位　福島（勝ち点20／得失点差＋3）
4位　宮崎（勝ち点19／得失点差＋4）
5位　熊本（勝ち点19／得失点差＋4）
6位　岩手（勝ち点18／得失点差＋7）
7位　八戸（勝ち点15／得失点差－1）
8位　鹿児島（勝ち点14／得失点差0）
9位　長野（勝ち点11／得失点差＋5）
10位　藤枝（勝ち点11／得失点差－3）
11位　沼津（勝ち点10／得失点差－7）
12位　YS横浜（勝ち点9／得失点差－6）
13位　讃岐（勝ち点8／得失点差－8）
15位　今治（勝ち点7／得失点差－3）
14位　鳥取（勝ち点7／得失点差－15）

■次節の対戦予定
▼6月19日（土）
17:00　岩手　vs　沼津
19:00　鹿児島　vs　八戸

▼6月20日（日）
13:00　YS横浜　vs　藤枝
14:00　長野　vs　富山
15:00　宮崎　vs　讃岐
14:00　今治　vs　岐阜
14:00　熊本　vs　鳥取