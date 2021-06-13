明治安田生命J3リーグ第11節が、12日と13日に行われた。

前節終了時点で首位のカターレ富山は、ホームでロアッソ熊本と対戦。富山は8分に花井聖のコーナーキックに音泉翔眞が頭で合わせて先制する。しかし79分、熊本の岩下航にミドルシュートを決められ、1－1で引き分けた。

FC岐阜とテゲバジャーロ宮崎の上位対決は、21分に舩津徹也のヘディングシュートで岐阜が先制すると、23分に川西翔太が左からのクロスに合わせて追加点。宮崎は前半終了間際に1点を返したが、岐阜は64分に柏木陽介のコーナーキックを川西が押し込んで再びリードを広げる。3－1で勝利した岐阜が、首位に浮上した。

敵地でガイナーレ鳥取と対戦したAC長野パルセイロは、三田尚希のハットトリックや森川裕基の2ゴールなど大量8得点を奪うゴールショー。8－1の大勝で第1節以来となる2勝目を挙げた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

FC岐阜 3－1 テゲバジャーロ宮崎

ヴァンラーレ八戸 3－0 Y．S．C．C．横浜

藤枝MYFC 1－1 FC今治

アスルクラロ沼津 0－2 鹿児島ユナイテッド

ガイナーレ鳥取 1－8 AC長野パルセイロ

カターレ富山 1－1 ロアッソ熊本

カマタマーレ讃岐 1－2 福島ユナイテッドFC

■順位表

1位 岐阜（勝ち点22／得失点差＋11）

2位 富山（勝ち点21／得失点差＋9）

3位 福島（勝ち点20／得失点差＋3）

4位 宮崎（勝ち点19／得失点差＋4）

5位 熊本（勝ち点19／得失点差＋4）

6位 岩手（勝ち点18／得失点差＋7）

7位 八戸（勝ち点15／得失点差－1）

8位 鹿児島（勝ち点14／得失点差0）

9位 長野（勝ち点11／得失点差＋5）

10位 藤枝（勝ち点11／得失点差－3）

11位 沼津（勝ち点10／得失点差－7）

12位 YS横浜（勝ち点9／得失点差－6）

13位 讃岐（勝ち点8／得失点差－8）

15位 今治（勝ち点7／得失点差－3）

14位 鳥取（勝ち点7／得失点差－15）

■次節の対戦予定

▼6月19日（土）

17:00 岩手 vs 沼津

19:00 鹿児島 vs 八戸

▼6月20日（日）

13:00 YS横浜 vs 藤枝

14:00 長野 vs 富山

15:00 宮崎 vs 讃岐

14:00 今治 vs 岐阜

14:00 熊本 vs 鳥取