ラウール(Snow Man)が明日6月14日(月)20:00より放送されるフジテレビ系のバラエティ番組「痛快TV スカッとジャパン」に出演する。

ラウールは番組内のショートドラマ「胸キュンスカッと」に登場。このドラマでは高校の体育祭を盛り上げるための有志による応援団で語り継がれる恋愛成就のジンクスやおまじないにまつわる胸キュン体験談が紹介され、応援団長をラウール、副団長を茅島みずきを演じる。副団長が密かに思いを寄せる応援団長との間に待っていた胸キュンな結末とは。スタジオのMC内村光良(ウッチャンナンチャン)や、ゲストの久間田琳加が思わず興奮するような展開の内容を楽しみにしておこう。

また別のショートドラマ「声優神対応スカッと」では、「ヒプノシスマイク」や「呪術廻戦」などで活躍する声優が出演。神尾晋一郎、シルビア・グラブ、津田健次郎、天崎滉平、しゅはまはるみが登場するこのドラマでは、“イケボ神対応”エピソードが展開される。

フジテレビ系「痛快TV スカッとジャパン」

2021年6月14日(月)20:00~21:00

<出演者>

MC:内村光良

スタジオゲスト:市原隼人 / 久間田琳加 / 近藤春菜(ハリセンボン) / 陣内智則 / DAIGO / 滝沢カレン / 箕輪はるか(ハリセンボン) / 山崎育三郎



「声優神対応スカッと」

神尾晋一郎 / シルビア・グラブ / 津田健次郎 / 天崎滉平 / しゅはまはるみ / and more



「その手があったか!ミラクル解決」

有輝(土佐兄弟) / 卓也(土佐兄弟) / 高月彩良 / やべきょうすけ / and more



「ウソみたいなホントの話」

小日向文世 / 中田青渚 / and more



「胸キュンスカッと」

ラウール(Snow Man) / 茅島みずき / 森尾由美 / and more

※天崎滉平の「崎」は立つ崎が正式表記。