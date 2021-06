BTSのデビュー8周年を記念して、本日6月13日(日)より「SBS人気歌謡」のBTS出演回を厳選した「SBS人気歌謡ベストセレクション」がTELASAで配信される。

「SBS人気歌謡ベストセレクション」では、2014年以降のすべてのBTSカムバック回を網羅。「DNA」「Boyz with Fun」など21曲が配信される。なお「SBS人気歌謡ベストセレクション」ではBIGBANG、SISTAR、BEAST、KARA、IZ*ONEなどのパフォーマンスも合わせて楽しめる。

「SBS人気歌謡ベストセレクション」BTS出演回 配信予定

6月13日(日)配信開始

「Black Swan + ON」(2020年3月1日放送分)

「Save Me + FIRE」(2016年5月15日放送分)

「Butterfly + RUN」(2015年12月6日放送分)

「DOPE」(2015年6月28日放送分)

「Boyz with Fun + I Need U」(2015年5月3日放送分)

6月20日(日)配信開始

「Dionysus + Boy With Luv」(2019年4月21日放送分)

「IDOL + I'm Fine」(2018年9月2日放送分)

「Airplane pt.2 + Anpanman + FAKE LOVE」(2018年5月27日放送分)

「MIC Drop + DNA」(2017年9月24日放送分)

「Not Today」(2017年2月26日放送分)

「Blood Sweat & Tears」(2016年10月16日放送分)

「War of Hormone」(2014年10月26日放送分)

(c)SBS