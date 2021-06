MUCC逹瑯「フラストレーションが溜まっているから…」コロナ禍を逆手に取った秘策とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月5日(土)の放送では、5人組バンド・ROTTENGRAFFTY(ロットングラフティー)からNOBUYAさん(Vo)がリモートで登場! 今後のバンドシーン・エンタメ業界について、逹瑯と議論を繰り広げました。「このラジオで話したいことがあったら教えてください!」というテーマで、「これからのバンドシーン、エンタメ業界についての真剣な話がしたい」と言うNOBUYAさん。コロナ禍に入ってから“2年は元に戻らないだろう”と腹をくくっていたそうです。NOBUYA:2年後ぐらいに再開したとしても、俺らがライヴハウスでガンガンやっていた頃に100%戻るのは不可能やなって。例えば、(今のルールで)60~70%ぐらい(しかお客さんを入れられない)ライヴハウスでのライヴになるんやったら、残りの30~40%は、こっちが新しいものを示していかないとライヴハウスの文化も死んでいくし……でも新しい可能性ってなんやろね、っていう話をちょうど最近しててん。逹瑯:寂しいは寂しいっすよね。NOBUYA:そう。逹瑯:最近、俺も似たようなことを思っていて。昔の歌謡曲とか懐メロを聴いていたときに、“この時代の曲はすごくいいなぁ。だけど、最近なんでこういう曲があまりないんだろう”って考えたときに、もし、その当時の作曲家が今の曲を聴かされたら、「こんなのうるさくて音楽じゃないよ」ってたぶん言いそうだなって。NOBUYA:うん。逹瑯:だけど、それを自分に置き換えたときに、新しく出てきたジャンルのものを、年齢的なものなのか、自分のヤキモチなのか嫉妬なのかわからないですけど、否定から入っちゃうのがすごくいやで。NOBUYA:うんうん。逹瑯:もし、それが普及して流行りに乗ってきたときに、あらためてちゃんと聴いてみて「やっぱりいいものはいい。こうしてみんなに認められていくんだな」って、自分のなかで折り合いがつくのに時間がかかるというか。その感情は、“自分が古いものになっていく”“新しいものが出てきてる”ということを、本当は違うのに自分を否定されているような感覚になった“羨ましさ”“嫉妬”からきているんだろうなぁって。これがつまんないなぁと思って。NOBUYA:うんうん。逹瑯:後からだったら(流行りに)乗っかれるのに、最初からタグを外して見れないのが“いやだなぁ”って……そんなことをつい最近考えてた(笑)。――そして、コロナ禍でライヴがしにくい状況で、“ライヴや音楽の方向性をどう持っていくか”という話になり……。NOBUYA:すげぇハードな音楽に特化したバンドだったり、“ライヴハウス専門で音楽を作ってきました”みたいなバンドが、「マジでどうしましょう……」みたいな話をしていて。でも、1つの道に特化してやり続けた結果の今の悩みやから、「自分たちがカッコ悪いと思わなければ、これから新しい時代に向けての可能性を提示して(今までやらなかったことをして)いくのもいいんじゃないの?」って。でも、シャウトが多いバンドって、正直けっこうしんどいもんね。逹瑯:あぁ~。お客さんがモッシュ、ダイブ、ぐちゃぐちゃありきのライヴを求めていたら寂しいっすよね。とはいえ、ずっと様子見をしているわけにもいかないし。NOBUYA:そうそう、何か行動しないと。“こっちも(コロナ禍だからって)黙ってねーぞ”っていう姿勢を見せたいから。逹瑯:だから逆に、ここで一発“シャウトオンリーの曲”を作るべきですね(笑)。NOBUYA:そういう話もあって(笑)。逹瑯:みんなフラストレーションが溜まっているから、拳をあげて暴れたくなるようなのもアリですよね(笑)。NOBUYA:めちゃくちゃアリやと思う。逆手に取って、“俺ら別にブレません”みたいにいくのもカッコいいで、みたいな。逹瑯:「逆にうちらから近づいてやるよ!」ぐらいのね。っていうかこれは、“飲みながら話そう案件”ですね(笑)。ちょっと時間が足りないです。NOBUYA:そやねんなぁ(笑)。◎6月12日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、シドからAKiさんがソロ名義で登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack