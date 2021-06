時速36km・仲川慎之介 音楽との出会い＆バンド結成のエピソード

時速36kmのボーカル、ギター・仲川慎之介さんが、6月11日(金)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 学校運営戦略会議」にゲストで登場。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、音楽との出会いやこのバンド組んだきっかけについて聞きました。時速36kmは、2016年に結成された4人組ロックバンドです。仲川さんは中学生のころ、当番組のリスナー(生徒)で、当時レギュラー出演もしていたBUMP OF CHICKEN、ASIAN KUNG-FU GENERATION、RADWIMPSや、Mr.Childrenの音楽を聴いていたそうです。こもり教頭:10代のときはどんな学生だったんですか?仲川:イケてはなかったですね。内気を“孤高”に昇華できてない感じで。完全に自分の世界を作っちゃって、“ひとりでもOK”みたいな人もいるじゃないですか。まったくそんなことはなくて、ただただ30点ぐらいの地味でしょうもない感じで。あまり誇れるような生活をしていない感じでしたね。こもり教頭:そのころは、音楽ってどういう存在だったんですか?仲川:それこそ何もなかったんですよね。部活とかも……卓球部だったんですけど超弱かったし、勉強もそんなにできないし。何も自慢することがないときに、音楽を好きになって。友達内で「これは……すごい面白いのがあるぞ!」となって。さかた校長:それはいつぐらいですか?仲川:中2とかです。さかた校長:そのときに、楽器とかにも初めて触った感じなんですか?仲川:そうです。中3のはじめとかで、その“好き”が高じて、みんなで「バンドをやろう」みたいな。こもり教頭:じゃあ、周りのみんなと話していくなかで音楽に触れて、「自分も音楽をやってみたい」という方向に進んでいったんですね。仲川:そうなんです。その友達グループも、またしょうもないヤツらで(笑)。表に出る感じじゃなかったんで、隔離されてる感じで楽しんでたんですけど(笑)。だから音楽を見つけたときには、「これは俺らだけの楽しみだ!」という感じがすごかったです。さかた校長:楽器を初めて披露したのはいつですか? 仲間内でも。仲川:中学のときに『文化活動発表会』という“学祭”みたいなやつがあって、そこで初めてやりましたね。ASIAN KUNG-FU GENERATIONの『リライト』を……。こもり教頭:おわー!! 『リライト』!!仲川:そのときはギターで、まったく歌ってなかったですけど。やれたことが嬉しくて、「これがあれば、もう大丈夫」みたいな。こもり教頭:時速36 kmは、どうやって結成されるんですか?仲川:大学のサークルで一緒になったヤツらと組んだバンドです。最初は、同じ学年のベースのオギノ(テツ)と、大学1年のときに1回バンドをやったんです。でもそのバンドはあんまり鳴かず飛ばずというか。で、大学4年の就活に差し掛かる時期に、もう1回オギノから、「このまま終わるのは嫌ではないか?」みたいな感じでまた話を持ち掛けられて。1年の時にやってたバンドは、ちょっと背伸びしてカッコつける感じでやってたんですけど、「1回、自分たちの好きな音楽をやらないと、後悔しちゃうんじゃないか」みたいな。これで売る気とかそういうんじゃなくて、とりあえず「ただ好きな音楽を、1回やってから終わろうよ」みたいな感じで組んだのが、時速36kmでした。こもり教頭:バンド名はどこから?仲川:まったく適当というか……(笑)。別に由来とかはなくて、バンド名を決めてるときにいい案が出ず、だんだん煮詰まってきて大喜利みたいになってきちゃって(笑)。みんなでふざけ始めたときに、ドラムの(松本)ヒデアキがふざけるつもりで『時速36km』っていうのを出したんです。オギノも俺も煮詰まっちゃって頭も変になってるから、「あれ、カッコよくない?」みたいな(笑)。「時速36kmマジでカッコいいじゃん!」みたいな。でもヒデアキは、「絶対にやめたほうがい! かっこよくないよ!!」ってずっと言ってたんですけど(笑)。こもり教頭:(笑)。10代のころの自分に、言ってあげたいことって何かありますか?仲川:いまの俺が何を言ったところで、10代の俺は音楽を見つけて「これは最高だ! 楽しい!!」で、「周りがどう思っても別に関係ねぇ」でやってるんで。いまの俺が啓蒙的に「お前は間違ってなかったよ」とか、「お前はこのままで行けよ」みたいなことを言ったところで、別にこいつは何も思わないし……って思うんです。こもり教頭:うん。仲川:『言ってあげたいこと』となると、俺のエゴが入ると思うんですよ。いま音楽をやってることが正しかったのかもわからないし、もしかしたら他の道もあったかもしれないし。だから、「お前の道は正しいよ」とは言えないんですけど、いまの俺から言えることは、「お前のことを俺は好きだよ」っていう感じですかね。この日の放送では、今夏リリース予定の1stフルアルバム『輝きの中に立っている』から、新曲「ムーンサルト」の初オンエアもありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/