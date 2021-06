『そふび道』NEWS■レイ・ハリーハウゼン氏創造の怪獣キャラクター「カーリー」が予約受付中だ！

ストップモーションアニメの巨匠・レイ・ハリーハウゼン氏が昨年、生誕100年を迎えたことを記念して、海外メーカー・スターエーストイズが「スターエースソフビスタチューシリーズ」として氏の大人気キャラクターを続々ラインナップ!

氏が製作してきた数ある作品からの人気キャラ「サイクロプス」「イーマ竜」「リドザウルス」「タロス」などが発表されたが、今回は新たに「カーリー ソフビスタチュー デラックスVer.」が登場!



「カーリー」とは「六本腕の陰母神」であり、劇中で追い詰められた魔術師が繰り出したクリーチャー。6本の腕に剣を持ち、大立ち回りを繰り広げた!

そんな「カーリー」を全高約31cmサイズで造形! 怪獣好きなら誰もが想像する6本腕の神像が動き出すというワクワク感をぜひ感じて欲しい!



国内代理店のX-PLUS直性ショップ・少年リック限定の「デラックス Ver.」では、劇中をイメージした「洞窟風」ベースが付属! ちなみにべースが付属しない一般版も各ホビーショプにて2万6400円(税込)で同時発売予定。



Produced with the permission of The Ray and Diana Harryhausen Foundation (Charity Number SC001419).