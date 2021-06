『ディズニーキャラクターDIYTOWN』プー＆ティガー仲間入り♪

セガトイズは、『くまのプーさん』の色鮮やかでふわふわな起毛加工を施した、全長約10cmの本格クオリティのドール「ディズニーキャラクターDIYTOWN ドール くまのプーさん」を、2021年9月30日(木)に発売することを決定。同シリーズ商品として、お調子もので暴れん坊の「ティガー」も、「ディズニーキャラクターDIYTOWN ドール ティガー」として同日発売される。



「ディズニーキャラクターDIYTOWN」は、キャラクターがまるで我が家に飛び出してきたような、本格クオリティのドールシリーズ。頭・手・足は可動式になっており、様々なポーズ・シチュエーションのドール遊びをすることができる。温かさを感じる肌触りも、ディズニーファンの大人たちがつい夢中になるポイントだ。その見た目から好評を博し、発売から半年で10万体を突破した。



そんな「ディズニーキャラクターDIYTOWN」シリーズに、多くの世代から愛され続け、2021年に生誕95周年を迎える『くまのプーさん』が仲間入り! 「ディズニーキャラクターDIYTOWN」シリーズの発売後、『くまのプーさん』シリーズの発売を望む声が多数寄せられ、今回の商品化となった。



愛らしい丸みを帯びたフォルムと、手ざわりふわふわなボディは、思わず手で持ち上げ包み込みたくなるほど。子どもとのドール遊びはもちろんのこと、大人も愛らしい姿を見てリラックスできるコレクションアイテムとしても映える商品となっている。



手を口に近づけてはちみつを食べている『くまのプーさん』の劇中シーンを再現したり、「ティガー」の躍動感あふれるポージングも再現可能。



「ディズニーキャラクターDIYTOWN」プー&ティガーで、100エーカーの森で愉快に楽しんでいるような日常を自宅で満喫しよう!



(C)Disney. Based on the”Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.