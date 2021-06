手越祐也のオフィシャルオンラインストア開設 ルームウェアの受注販売開始

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛けるFanplusは6月8日、手越祐也氏のオフィシャルオンラインストア「YUYA TEGOSHI OFFICIAL ONLINE STORE」をオープンし、新商品の受注販売を開始した。



Fanplusは、MD&EC事業に加え、ファンサイト・ファンクラブ事業、音楽メディア事業を手がけ、アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを展開。このほど、手越祐也氏のオフィシャルオンラインストア「YUYA TEGOSHI OFFICIAL ONLINE STORE」をオープンした。



新商品のルームウェアの受注販売を開始しており、オーバーTシャツ(5830円/税込)、ワンピースTシャツ(7700円/税込)、プルオーバーパーカー(7700円/税込)、ハーフパンツ(6600円/税込)などがラインアップする。受注期間は6月17日までで、9月下旬より順次発送を開始する。





「YUYA TEGOSHI OFFICIAL ONLINE STORE」

https://store.plusmember.jp/yuyategoshi/