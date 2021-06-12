アルゼンチンサッカー協会（AFA）は11日、コパ・アメリカ2021に臨むアルゼンチン代表のメンバーを発表した。
アルゼンチン代表は、15日にグループステージ初戦でチリ代表と対戦。アルゼンチン代表のいるグループBはチリ代表の他、ボリビア代表、パラグアイ代表、ウルグアイ代表が組み分けられている。
メンバーにはFWリオネル・メッシ（バルセロナ）やパリ・サンジェルマン（PSG）に所属するMFアンヘル・ディ・マリア、今夏バルセロナに移籍したセルヒオ・アグエロらが選出。一方でPSGのFWマウロ・イカルディやユヴェントスFWパウロ・ディバラらは選外となっている。
▼GK
フランコ・アルマーニ（リーベル・プレート）
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
アグスティン・マルチェシン（ポルト／ポルトガル）
ファン・ムッソ（ウディネーゼ／イタリア）
▼DF
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
ヘルマン・ペッセージャ（フィオレンティーナ／イタリア）
ニコラス・タグリアフィコ（アヤックス／オランダ）
ルーカス・マルティネス・クアルタ（フィオレンティーナ／イタリア）
マルコス・アクーニャ（セビージャ／スペイン）
リサンドロ・マルティネス（アヤックス／オランダ）
クリスティアン・ロメロ（アタランタ／イタリア）
ナウエル・モリーナ（ウディネーゼ／イタリア）
▼MF
レアンドロ・パレデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ギド・ロドリゲス（ベティス／スペイン）
ジオヴァニ・ロ・チェルソ（トッテナム／イングランド）
エセキエル・パラシオス（レヴァークーゼン／ドイツ）
ニコラス・ドミンゲス（ボローニャ／イタリア）
アンヘル・ディ・マリア（パリ・サンジェルマン／フランス）
ロドリゴ・デ・パウル（ウディネーゼ／イタリア）
アレハンドロ・ゴメス（アタランタ／イタリア）
▼FW
アンヘル・コレア（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ニコラス・ゴンサレス（シュトゥットガルト／ドイツ）
リオネル・メッシ（バルセロナ／スペイン）
ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
ホアキン・コレア（ラツィオ／イタリア）
フリアン・アルバレス（リーベル・プレート）
セルヒオ・アグエロ（バルセロナ／スペイン）