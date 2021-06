MAN WITH A MISSIONジャン・ケン・ジョニー、映画「ゴジラvsコング」タイアップに「不思議な縁だな」

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」。6月5日(土)の放送は、MAN WITH A MISSIONのジャン・ケン・ジョニー(Jean-Ken Johnny)さん(Gt、Vo、Raps)が登場。6月9日(水)リリースのニューシングル「INTO THE DEEP」について語ってくれました。――ニューシングル「INTO THE DEEP」は、映画「ゴジラvsコング」日本語吹替版の主題歌になっていますが、どんなイメージで楽曲を制作されたのですか?ジャン・ケン・ジョニー:この話をいただいたときは本当にうれしかったです。自分自身、「ゴジラ」という世界的なアイコンでもある、あの怪獣に憧れている部分がありまして。実を言うと、このお話をいただく少し前に“世界的な映画のエンディング”になるような、ものすごく重厚な楽曲をイメージして、ちょうどデモを作っていたんですよ!――へぇー! 曲はもともとあったということですか?制作していた時期にこのお話をいただいて、不思議な縁だなと。そして、この楽曲を(配給先の)東宝さんにプレゼンさせていただいたところ、めちゃくちゃ気に入ってくれて。タイミングも良かったなって感じです。――アレンジにBOOM BOOM SATELLITESの中野雅之さんが参加されていますが、アレンジについてどのようなやり取りがありましたか?ジャン・ケン・ジョニー:中野さんには昔からお世話になっていて、多くの楽曲を一緒に作らせていただいています。この楽曲は、僕のなかですごく攻撃的なんですけど、どこかディープな、ちょっと怪しげな音だったり、ちょっとダークな部分もあったりして、それらをデジタルサウンドとともにロックの熱さも融合したものにしたくて。それなら間違いなく中野さんがあうだろうということで、話をさせていただきました。すでにできあがっていたデモを中野さんもすごく気に入って、褒めてくださって。「ここに自分のエッセンスを少し入れますけど、ぜひこのまま仕上げていきましょう」って言われたときはうれしかったですね。自分自身、BOOM BOOM SATELLITESだけでなく、中野さんがいま作っている音楽のファンなので、コミュニケーションのなかで楽曲を気に入ってくれたんだな、っていう手応えはものすごく感じました。――歌詞はいかがですか?ジャン・ケン・ジョニー:歌詞は逆に、映画の話をいただいたときにイチから書き直しました。――どういうことを意識して書いたのですか?ジャン・ケン・ジョニー:ゴジラやコングだけではなく、どちらかというと怪獣や得体の知れないものに対する恐怖などを抽象的に表して、それが映画の世界を邪魔せずに、自分たちの表現もうまくリンクするようなものを意識したところはあります。あと、これから映画をご覧になる方が大勢いると思いますが、タイトルは“INTO THE DEEP=深淵に行く”という意味で、映画の根幹的なキーワードにもなっています。映画をご覧いただく方は、なぜこのタイトルになったのか、なんとなく連想できるんじゃないかと思います。――同曲のミュージックビデオもYouTubeで公開されていますが、MAN WITH A MISSIONが映画のなかに登場しているような、かっこいい映像になっていますね。撮影を振り返ってみていかがですか?ジャン・ケン・ジョニー:(演奏している)僕らの後ろにある画面にゴジラやコングが映っているシーンがあるんですけど、撮影時にはまだ何も映っていなかったので(仕上がりが)まったく想像ができなかったんです。それで、できあがったものと(映画の)予告編を観たときに、自分たちの楽曲ではあるんですけど“めちゃくちゃかっこいいじゃん!”ってものすごくうれしかったですね。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/