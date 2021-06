「SCANDALと話がしたいから、去年の秋から日本語を勉強し始めました」海外リスナーからのメールにメンバー感激！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。6月7日(月)の配信では、世界をまたにかける人気コーナー「なるほど!ザ・キャッチアップ」、アメリカのルイジアナ州編をお届けします。HARUNA:今週は、世界の皆さん、HELLO WORLD!「なるほど!ザ・キャッチアップ」第5回!RINA:え、もう5回もやってるの?HARUNA:第5回目だそうです。TOMOMI:普通は「第5回!なるほど!ザ・キャッチアップ」なんじゃないの?HARUNA:うん、そうかもね。TOMOMI:逆なんや、独特やわ……。それにしても、第5回とは早いなあ。HARUNA:世界中にファンがいるSCANDALだからこそできるコーナー! 海外からのメールをもとにクイズを出題!これまでに……、エストニア、マレーシア、アルゼンチン、イタリア、ロシア、アメリカ、オーストラリア、フィリピンからのメールをもとに、クイズをお届けしていきました。今週はどこの国からのクイズでしょうか? それではさっそくメールを。<<リスナーからのメール・ジェイミーさん>こんにちは、SCANDALのみなさん! ルイジアナに住んでいるジェイミーです。15周年おめでとうございます! 一昨年「下弦の月」のMVを初めて見ました。それから、スキャンダルのMVをたくさん見ました。SCANDALが大好きです! SCANDALと話がしたいから、去年の秋から日本語を勉強し始めました。みなさんはとても才能があるので、音楽が素晴らしいです。今のところ、一番好きな曲は「Weather Report」と「月」です。どうやってバンドのポジションを決めましたか? 今のポジションは完璧だと思います。この15年間で一番思い出深かったことは何ですか? 今年の11月、ダラスでライブを観るのが待ちきれません! がんばって!!RINA:ありがとう。MAMI:ありがたい。RINA:アルバムもたくさん聴いてくれてるんやね。MAMI:しかも新旧聴いてくれてるね。スタッフ:メールは翻訳していないんですよ。日本語で送ってくれました。TOMOMI:すごい!RINA:完璧やん!HARUNA:そんなアメリカのルイジアナ州から問題です。ルイジアナ州最大の都市は、ニューオーリンズ。これは「新オルレアン」という意味ですが、かつてある国が統治していました。さて、それはどこの国でしょう?MAMI:オルレアン……。TOMOMI:オルレアン……オランダ?*ブブー(不正解)MAMI:カナダ!*ブブーHARUNA:ロシア!*ブブーTOMOMI:ドイツ!*ブブー以下、延々と続く……。* * *さて、正解はどこの国なのでしょうか? この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056