LiSA『関ジャム』出演は「終始緊張してました」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。5月30日放送の『関ジャム 完全燃SHOW』(テレビ朝日系)と、5月29日放送の『MUSIC FAIR』(フジテレビ系)に出演した感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」6月9日(水)放送分)LiSA:ミニアルバム『LADYBUG』がリリースされまして、私はいろいろな番組にお邪魔しているのですが、今夜はみんなの「LiSA先生見たよーー!」という書き込みを紹介していきましょう!【LiSA先生『関ジャム』観ましたー! LiSA先生の素晴らしすぎる歌声を徹底分析していて、“普段聴いてたLiSA先生の歌声は、プロから見てもこんなにもすごいのか!”と驚愕してます】(17歳男性)LiSA:ありがとうございます! 終始緊張してました。だってライブとはまた全然違うし、「へ? 低音? 低音って、私意識してやってたかな……?」みたいな(笑)。無自覚でやっていることがすごく多いので、プロのみなさん……オーイシマサヨシさんと今井マサキさんが私を分析してくれたんですけど、こんなにも怖いことってあるかな……? っていうぐらい緊張していました。お二人がいろんなことを分析して、私のことを「すごいんだよ」っていっぱい伝えてくれたんですけど、それを見つけてくれるお二人のほうがすごいなと思いましたね。でも分析していただいたことによって、自分が意図的にやってることや感情の込め方とかをみなさんに見つけてもらえるっていうのは、すごくありがたいなと思いました。ありがとうございます!【LiSA先生こんばんは! 『MUSIC FAIR』観ました! 「Another Great Day!!」は壮大でかっこよくて熱いステージだったし、「Letters to ME」をテレビで歌っているのを観られて嬉しかったし、LiSA先生の思いが伝わってきてすごく感動しました!】(20歳女性)LiSA:ありがとうございます。『MUSIC FAIR』さんでは、「Another Great Day!!」と「Letters to ME」の2曲も歌わせていただきました! 「Another Great Day!!」はライブをやっている感覚になる安心感が……やっぱりバンドメンバーも含めてあったし、この楽曲を『MUSIC FAIR』さんに持っていけてすごくありがたいなと思います。「Letters to ME」では、後ろに「LiSA Since 2011」って書いてあって、エモーい! ってなった(笑)。そしてみんなが観てるよって送ってきてくれるのを見て、またそれもさらにエモいな! って、思ってました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/