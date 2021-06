米津玄師「＃トケチャレ」ブース登場＆『リコカツ』特別CMオンエア

米津玄師が、2021年6月16日リリースするニューシングル『Pale Blue』のCDショップ店頭キャンペーンとして、「#トケチャレ」ブースの展開が6月15日よりスタート。また、TBS系金曜ドラマ『リコカツ』と主題歌「Pale Blue」がコラボしたテレビCMが放送される。



「#トケチャレ」ブースはニューシングル発売を記念し、全国11店舗のCDショップにて展開。このブースは、最新アーティストビジュアル(トケ)のような、波打つエフェクトがかかり、トケた写真を撮影することができる体験ブースとなっている。また、ドラマ『リコカツ』の第9話(6月11日放送)、第10話(6月18日放送)の地上波(関東ローカル)放送枠内にて、それぞれ別バージョンの特別テレビCMが放送される。CMでは、ドラマの咲役を演じる北川景子と紘一役を演じる永山瑛太の名セリフが登場。不器用だけど、真っ直ぐ心に届くセリフを、「Pale Blue」に合わせて聴くことのできる特別CMとなっている。



関連記事:ネット発クリエイターとリアルの最前線に立つ「正夢」の狙い





<イベント情報>



「米津玄師『Pale Blue』店頭キャンペーン 「#トケチャレ」ブース」



概要:ブースに立っていただき、スマホなどで自身で撮影頂けるブースとなります。ひとりでも、お友達との撮影でも、どちらでも可能です。不思議なトケ体験を楽しみにいらしてください。

<実施店舗>

・タワーレコード札幌ピヴォ店(北海道)

・タワーレコード 仙台パルコ店(宮城県)

・タワーレコードイオンレイクタウン店(埼玉県)

・SHIBUYA TSUTAYA(東京都)

・新星堂 トレッサ横浜店(神奈川県)

・タワーレコード 名古屋近鉄パッセ店(愛知県)

・新星堂mozoワンダーシティ店(愛知県)

・タワーレコード 梅田NU茶屋町店(大阪府)

・タワーレコード 神戸店(兵庫県)

・タワーレコード 広島店(広島県)

・タワーレコード 福岡パルコ店(福岡県)

※実施店舗は、変更する場合もございます。ご了承ください。

■展示期間

2021年6月15日(火) ~ 2021年6月21(月)

※展示期間は、予告なく変更・終了する場合もございます。

※緊急事態宣言に伴う、店舗の営業状況/営業時間は、店舗の公式HPやSNSなどを随時ご確認ください。



<リリース情報>





Illustration by 米津玄師



米津玄師

11th Single『Pale Blue』



発売日:2021年6月16日(水)

https://reissuerecords.net/paleblue/

CD(全形態共通)

収録曲:

1. Pale Blue(TBS系金曜ドラマ『リコカツ』主題歌)

2. ゆめうつつ(日本テレビ系『news zero』テーマ曲)

3. 死神

DVD(「リボン盤(初回限定)」のみに収録)

1. 「感電」 Music Video

2. 「カムパネルラ」 Music Video

3. 「カナリヤ」 Music Video

米津玄師 2020 Event / STRAY SHEEP in FORTNITE

4. 迷える羊

5. 感電

6. SPOT

■商品形態

パズル盤(初回限定):パズル型ジャケット+CD

価格:2000円(税抜)

品番:SECL-2670~71

リボン盤(初回限定):7inch紙ジャケ+CD+DVD

価格:1800円(税抜)

品番:SECL-2672~73

通常盤:CD

価格:1100円(税抜)

品番:SECL-2674

■法人特典(共通)

「Pale Blueフレグランス」

※特典は「先着」となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認下さい。

■商品販売サイト一覧

https://smej.lnk.to/PaleBlue_CD



米津玄師 official HP:http://reissuerecords.net/