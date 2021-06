ワインオープナー付き！ 『進撃の巨人』マーレ産の赤ワインを再現

リカー・イノベーションが運営するお酒のオンラインストア「KURAND(クランド)」にて、大人気アニメ『進撃の巨人 The Final Season』とコラボし、『進撃の巨人 The Final Season』の作中に登場する「赤ワイン」を再現した「マーレ産の赤ワイン」を、 2021年6月11日(金)17:00より、KURANDオンラインストア特設ページにて数量限定で予約販売を開始する。



『進撃の巨人』は、コミックスの世界累計発行部数が1億部を突破している諫山創による漫画作品。『別冊少年マガジン』の創刊号となる2009年10月号から連載が開始され、2021年4月発売の5月号にて11年7カ月におよぶ長期連載に幕を下ろした。2013年からTVアニメ化され、MAPPA制作によるアニメ第4期『進撃の巨人 The Final Season』が2020年12月よりNHK総合にて放送された。



この度登場する「マーレ産の赤ワイン」は、本作中に登場する「赤ワイン」を再現した商品。

マーレ南部名産の赤ワインは、食事の隠し味や、お供としても欠かせない逸品だったとされている。本商品も魚やエビ、貝類などをメインとした料理とも相性がよく、より作中の世界観を感じながら堪能することができる。グラスに注いだ瞬間から広がる濃厚な香りとリッチな味わいは、特別な日の乾杯にもぴったりだ。



また、本商品はシーリングスタンプ風のプリントをした、高級感溢れる化粧箱に入れてお届け。作中では、憲兵団も御用達のお店でも提供され、なかでも上官達しか飲めない、兵団内でも噂のワインという設定だった。そこから、よりリッチな味わいで高級感のあるパッケージにもこだわっている。



さらに購入特典として、「憲兵団ロゴ入りワインオープナー」をプレゼント!



本商品は2021年7月7日(水)17:00まで予約販売を受付。2021年7月下旬以降順次発送予定となっている。



なお、このワインを飲んでも巨人にはならないため、安心して楽しんでほしい。



※お酒は二十歳を過ぎてから。

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会