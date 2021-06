ロッテは11日、地元千葉県のために戦う日「ALL for CHIBA」としてプレーする6月13日の巨人戦(ZOZOマリンスタジアム、14:00試合開始)にて千葉県の特産品3品をセットにした「ちばの美食でおもてなしセット」を先着1,000名様に無料配布することになったと発表した。



この無料配布は千葉県が実施している「オール千葉おもてなしアクション!」(千葉県内におけるおもてなし機運の醸成を図る取り組み)の一環として実施される。「ちばの美食でおもてなしセット」は千葉県期待の新米「粒すけ」、江戸前海苔の頂点に立つ「手入れ海苔(焼のり、小分け4袋)」、日本屈指のカツオ水揚量を誇る勝浦市の「鰹の角煮」をチーバくんのロゴ付き不織布バッグにまとめた千葉県の特産品セット。



配布はZOZOマリンスタジアム球場正面に設置される特設テントにて開場時間30分前の11:30から配布。なお、当日はCHIBAユニホームを着用し、ユニホームの右袖にALL for CHIBA千葉県のロゴを掲出。



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「いよいよ交流戦もはやいものでZOZOマリンスタジアムでの巨人3連戦を残すのみとなりました。そして交流戦最終日の13日に千葉県の特産品3品をセットにした『ちばの美食でおもてなしセット』を先着1,000名様に無料配布することになりました。当日はCHIBAユニホームを着用しユニホームの右袖にALL for CHIBA千葉県のロゴを掲出するなどALL for CHIBAの想いで一丸、巨人に勝利しましょう」